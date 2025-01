Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Addio a Maati, a Certaldo l’ultimo saluto al ragazzo assassinato dal branco

L’addio a Maati mercoledì 15 gennaio a Certaldo, provincia di Firenze, la cittadina in cui Maati viveva, in tanti stretti al dolore della famiglia.

L’ultimo viaggio di Maati alla Propositura di San Tommaso Apostolo a Certaldo.

Certaldo in lutto, proclamato dal sindaco Giovanni Campatelli con bandiere del Comune listate a lutto.

Sindaco Campatelli: “Ringrazio, a nome mio e dell’amministrazione comunale, tutta la comunità certaldese, per la manifestazione di affetto dimostrata verso Maati e verso i suoi familiari. Il lutto cittadino è un’azione di rispetto, anche simbolica, per riflettere sulla gravità del fatto che ha purtroppo visto come vittima un nostro giovanissimo concittadino. Credo che abbiamo tutti il dovere di soffermarci a meditare su quanto accaduto e sul livello assolutamente preoccupante di rabbia e odio che pervadono sempre più giovani oltre che adulti.

La violenza giovanile è un crescente disagio che richiede una risposta urgente. Credo che lo sforzo per un maggior impegno collettivo, l’educazione, il sostegno emotivo ed il coinvolgimento dei giovani, possano essere il percorso giusto per costruire una società più sicura e inclusiva per tutti. Tutta l’amministrazione comunale e la comunità di Certaldo si stringono intorno alla sua famiglia, nella speranza che giustizia possa essere fatta in tempi celeri”.