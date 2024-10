Dal Questore di Firenze 100 Daspo ai tifosi del Milan trovati con mazze e spranghe

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tifosi del Milan in trasferta a Firenze com mazze e spranghe, saranno 100 in totale i Daspo emessi dal Questore di Firenze.

Lo scorso 6 ottobre, nel corso dell’incontro calcistico Fiorentina – Milan la Polizia ha scoperto un arsenale di oggetti atti ad offendere nascosto all’interno di due pullman provenienti dal capoluogo lombardo. Per questo il Questore Maurizio Auriemma sta ultimando, in questi giorni, l’emissione di Daspo nei confronti degli ultras milanisti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in contesti di manifestazioni sportive in ragione degli strumenti trovati in loro possesso.

77 i Daspo già firmati dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza che sono in corso di notifica e che prevedono il divieto di accesso allo stadio nei confronti dei destinatari, per una durata che va da 1 a 5 anni in relazione alla personalità di ciascuno di loro.

Sono in fase di elaborazione ulteriori 23 provvedimenti analoghi con prescrizioni, per altrettanti tifosi rossoneri.

Questi ultimi sarebbero tutti già noti alle forze di polizia per precedenti violazioni della stessa natura e con a carico analoghi provvedimenti.

In questi ultimi casi la durata del provvedimento partirà da un minimo di 5 anni.