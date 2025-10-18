15.3 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Deposito Eni di Calenzano, la procura dispone il dissequestro a dieci mesi dall’esplosione

Resta solo il vincolo sulla piattaforma di lavoro elevabile in azione al momento dell'esplosione. L'area verrà riconvertita alle rinnovabili

Cronaca
REDAZIONE
Esplosione al deposito Eni di Calenzano, il governatore Giani:
(foto FB Giani)
Meno di 1 ' di lettura
CALENZANO – A seguito di istanza presentata dalla difesa di Eni Spa la procura di Prato ha disposto il dissequestro e la restituzione deposito di carburante Eni Spa di via Erbosa a Calenzano teatro dell’esplosione e del disastro del 9 dicembre 2024, con il mantenimento del vincolo sulla piattaforma di lavoro elevabile che era in uso al momento dell’evento, ai fini della prova.

Secondo la procura ai fini del completamento dell’incidente probatorio in corso non è più necessario mantenere ii provvedimento di sequestor.

A ciò si aggiunge che l’azienda ha manifestato, in un incontro in prefettura, il proposito di non destinare il deposito alla ripresa di stoccaggio dell’attività di carburanti che verranno delocalizzate nell’ambito di un percorso di intesa con le istituzioni del territorio e l’intenzione di avviare una trasformazione e riqualificazione dell’area secondo un approccio basato sulla transizione energetica e produzione di energie rinnovabili. 

La Procura ritiene “di non dover dubitare della serietà dell’impegno assunto” e, pertanto, non ha ravvisto ragioni per mantenere il vincolo sul deposito, disponendo in via d’urgenza o richiedendo al Giudice per le indagini preliminari di Prato il sequestro preventivo.

