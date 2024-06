Morte Duccio Dini, Cassazione annulla quattro condanne

Nel marzo 2023 la Cassazione aveva annullato le condanne fino a 25 anni e due mesi della Corte d’Appello di Firenze ai quattro imputati per rideterminare la pena tenendo conto dell’attenuante dell’articolo 116 del codice penale.

Condanna a 25 anni di reclusione con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per Remzi Mustafa, l’uomo alla guida della Volvo che investì Duccio Dini. Era stata anche confermata la pena di 7 anni per Kole Amet ed Emin Gani per tentato omicidio.

Duccio Dini, quel giorno, stava andando al lavoro e, in sella al motorino, era fermo al semaforo in via Canova, quando fu investito dalla Volvo che correva a folle velocità, venendo sbalzato.