FIRENZE – Morti tre anziani in Rsa a Firenze, sospetta intossicazione alimentare. Asl: “114 casi gastroenterite”

Tre anziani ospiti in rsa sono morti a Firenze. Sospetta intossicazione alimentare. Asl Toscana Centro in un comunicato parla di quattro rsa con stesso centro cottura in comune: “Da una prima analisi risultano 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti”.

La nota della direzione rsa ‘Monsavano’ “In riferimento ai recenti fatti accaduti presso la residenza per anziani di Pelago, la direzione della RSA “Monsavano” ha rilasciato la seguente nota:

“Siamo lieti di comunicare che gli anziani ricoverati in ospedale sono tutti rientrati nelle nostre residenze toscane. Quanto ai tre decessi, per i quali esprimiamo il nostro sincero cordoglio, restiamo in attesa di conoscerne le effettive cause, che allo stato attuale non sono state accertate. Abbiamo da subito garantito il massimo supporto e collaborazione a tutte le autorità competenti.

Abbiamo peraltro affidato l’incarico di svolgere ogni verifica ad un perito biologo. Tutte le procedure HACCP sono state correttamente seguite ed il nostro personale, che opera da molto tempo nel centro cottura, è in possesso di tutti i titoli e della formazione necessari. Analisi microbiologiche sulla cucina e sul cibo, da noi svolte un mese fa a Pelago, non avevano rilevato la presenza di alcuna anomalia. Il centro di cottura è ora chiuso al fine di permettere tutti gli accertamenti del caso”.

Regione Toscana con presidente Eugenio Giani e assessora Serena Spinelli: “Ci stringiamo al dolore delle famiglie che hanno perso i loro cari, e siamo vicini a quelle di coloro che hanno subito conseguenze per fortuna meno gravi. E’ un evento che ci sconvolge. Anche per questo auspico che le indagini facciano rapidamente chiarezza su quanto avvenuto. E’ un evento che ci ferisce ancor più profondamente perché tocca persone in una condizione di fragilità.

Come Regione seguiremo da vicino la vicenda, in stretto contatto con l’azienda sanitaria che è deputata a fare i controlli di igiene pubblica e di monitoraggio rispetto agli ospiti delle quattro Rsa coinvolte”.

Asl Toscana Centro: “Sulla presenza di un focolaio di sospetta tossinfezione alimentare all’interno di quattro RSA di Firenze e provincia la struttura di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPV-SA)- Firenze1 è intervenuta con urgenza per attivare l’indagine epidemiologica necessaria e tutti gli interventi preventivi di competenza. L’intervento è stato immediatamente attivato tramite il personale Tecnico in pronta disponibilità H24.

Le 4 RSA hanno in comune lo stesso centro cottura.

Il personale della SPV-SA ha effettuato una serie di indagini, ancora in corso, per identificare le possibili cause degli episodi di tossinfezione alimentare procedendo al campionamento di 4 alimenti al momento reperibili( passato di carote, mix di verdure, coniglio e patate e pizza), sospetti di essere correlati agli episodi in questione, che dall’11 febbraio sono sottoposti ad analisi microbiologiche”.

Poi: “Proseguono le indagini con acquisizione di evidenze documentali e materiali, ma sono già sono state riscontrate alcune criticità tali da motivare l’adozione di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività di produzione pasti.

Data l’impossibilità di intervistare i pazienti riguardo agli alimenti consumati, le informazioni sono state raccolte tramite il personale infermieristico. Da una prima analisi risultano 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti.

L’esordio della sintomatologia è avvenuto nella serata di domenica 9 febbraio, con successivi ricoveri per alcuni ospiti (già dimessi) in presidi ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro dell’area fiorentina. Purtroppo ci sono stati 3 decessi (un quarto decesso non è riconducibile all’episodio di sospetta tossinfezione alimentare).

Sono ancora in corso sopralluoghi nelle strutture da parte di personale medico Igiene Pubblica e Nutrizione e personale della S.O.S.D. Attività di Assistenza Sanitaria di Firenze, in collaborazione con il personale del Girot aziendale, per completare le indagini epidemiologiche al fine di avere un quadro complessivo dell’entità del focolaio in corso. Inoltre, è stata subito contatta la direzione delle Rsa con richiesta di documentazione ed invio di indicazioni sugli interventi da mettere in atto per la gestione del focolaio”.

Cordoglio Consiglio regionale della Toscana con presidente Antonio Mazzeo: “Sconcerto per quanto accaduto nella RSA di Firenze dove sono decedute 3 persone per una presunta intossicazione alimentare, profondo cordoglio e vicinanza a familiari e amici. Auspico che le indagini facciano chiarezza in tempi brevi anche per dare risposte ai familiari. Allo stesso modo auguro a coloro che sono stati coinvolti, per fortuna in maniera meno grave, una pronta e veloce guarigione. Episodi del genere sono sconcertanti e ci toccano nel profondo. Le RSA sono luoghi in cui i nostri cari, in condizioni di fragilità, devono poter vivere e sentirsi sicuri e protetti”.