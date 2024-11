Scappa in scooter all’alt della municipale: era senza patente e assicurazione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Guidatori spericolati a Firenze, scattano le maxi multe a Firenze.

Doppio intervento notturno del Reparto di Rifredi della polizia municipale per la sicurezza stradale. Il primo episodio ha visto come protagonista uno scooterista che in piazza delle Medaglie d’oro ha ignorato l’alt della pattuglia dandosi alla fuga. Gli agenti si sono messi all’inseguimento: lo scooterista per cercare di seminare l’auto della polizia municipale ha compiuto varie manovre pericolose tra cui passare con il semaforo rosso e transitare sul marciapiede. Alla fine all’altezza di via Leoncavallo ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, 17enne straniero, non aveva la patente e il veicolo, di proprietà della madre, era senza assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato mentre per il giovane sono scattate multe per quasi 6500 euro.

Il secondo fatto è avvenuto invece in via Benedetto Marcello all’altezza di via delle Carra. Qui, sempre in orario notturno, la pattuglia ha visto una motocicletta attraversare l’incrocio a velocità sostenuta. Gli agenti si sono avvicinati chiedendo al conducente di fermarsi ma questi ha invece accelerato dirigendosi verso San Jacopino. Ma la fuga ha avuto breve durata: la pattuglia lo infatti ha raggiunto e fermato. Il giovane, 22 anni straniero residente a Firenze, ha fornito i documenti ma il suo comportamento al momento di alzare la sella ha insospettito gli agenti. E il sospetto ha trovato conferma: nel vano sottosella hanno trovato un involucro contenente hashish (4,5 grammi). La droga è stata sequestrata e al 22enne, neopatentato, è stata ritirata la patente e segnalato alla prefettura per la sospensione.