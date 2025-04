Usa il bosco come discarica: denunciato il titolare di una impresa edile

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANSANO – Rifiuti da demolizione smaltiti in un bosco, denunciato il responsabile di una ditta edile.

I carabinieri del Nucleo Forestale di Scansano nell’ambito dei controlli del territorio e con il supporto dei cittadini hanno individuato un bosco utilizzato da un’impresa edile per smaltire i rifiuti da demolizione derivanti dai propri cantieri. L’area, al momento individuata è di circa 150 metri quadri ed è stata utilizzata nel tempo come sito per l’interramento dei rifiuti; sono in corso accertamenti per portare alla luce il reale volume di rifiuti che è stato smaltito e occultato sotto uno strato di terreno vegetale.

Il responsabile è stato denunciato per abbandono di rifiuti speciali e il gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo dell’intera area.

Una pratica illecita e potenzialmente pericolosa per la salute e l’ambiente, l’interramento di rifiuti costituisce un metodo di smaltimento e di occultamento degli scarti di lavorazione diffuso sia nelle aree rurali che urbane.

Il responsabile dovrà ripristinare lo stato dei luoghi ricostituendo le migliori condizioni paesaggistiche oltre che ambientali.