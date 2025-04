La polizia municipale sventa una lotteria abusiva: maximulta all’organizzatore

Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO MARITTIMO – La polizia municipale di Rosignano ha sventato una riffa abusiva.

Durante il periodo pasquale l’attenzione degli agenti si è concentrata sulla verifica della regolarità di svolgimento di operazioni a premio e lotterie sul territorio comunale. In particolare, il personale della municipale ha effettuato verifiche a proposito di una lotteria pubblicizzata sui social e risultata completamente abusiva, in quanto organizzata da un privato cittadino sul suo profilo Facebook e di conseguenza visibile ad un numero imprecisato di utenti.

L’organizzatore dell’evento è stato di conseguenza sanzionato per aver organizzato abusivamente e reclamizzato una lotteria sul proprio profilo FB. Sono stati elevati nei suoi confronti due verbali amministrativi per un importo totale di oltre 2mila euro.

Il comando della polizia municipale di Rosignano ricorda quindi che ai sensi della vigente normativa, è vietata ogni sorta di lotteria, tombola o manifestazione, che non sia promossa da associazioni o comitati senza fini di lucro, e con scopi assistenziali, culturali o ricreativi. I promotori di tali eventi devono dunque essere riconducibili a tali enti e darne comunque comunicazione almeno trenta giorni prima al prefetto competente e al sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione, per consentire i controlli del caso.

La polizia municipale invita quindi coloro che intendono organizzare eventi di tale natura ad informarsi agli uffici comunali competenti, in modo da ricevere le corrette informazioni sulla procedura da avviare e soprattutto per evitare spiacevoli conseguenze.