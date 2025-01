Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sicurezza a Firenze, San Jacopino in piazza: “Servono risposte forti”

Sicurezza a Firenze, il quartiere di San Jacopino in piazza Puccini sabato 18 gennaio a partire dalle 14.30 per chiedere sicurezza.

Il ‘Comitato cittadini attivi San Jacopino’ con il presidente Simone Gianfaldoni denuncia spaccate continue nei negozi, furti, aggressioni, auto danneggiate e saccheggiate.

“Continui fatti di microcriminalità che continuano a essere perpetrati nel quartiere 1 di San Jacopino. Interminabile scia di spaccate alle attività commerciali che adesso veramente creano apprensione e rabbia anche tra i commercianti e cittadini. I quali si vedono a ripetizione mandare in frantumi i vetri delle proprie auto parcheggiate e saccheggiate. Lungo il viale Redi alla pista ciclabile siringhe a terra e ‘roba’ nascosta dentro le siepi.

Ma la situazione è peggiorata in tutta la zona vie interne fra la piazza San Jacopino, via Cristofori dove siamo già alla quarta spaccata nei negozi in poco più di un mese”.

Il comitato denuncia poi “furti, aggressioni, il degrado nell’area giardino di via Galliano. Tutto questo più volte segnalato alle autorità competenti anche con esposti dettagliati.

In piazza Puccini chiederemo e daremo i dati dei fatti accaduti in questi due mesi, oltre fare le nostre richieste alle istituzioni, a prefettura, questura e le altre forze dell’ordine. Chiediamo una forte risposta al quartiere e ai cittadini. Chiediamo solo la nostra sacrosanta sicurezza e la tranquillità persa”.