Cristiano De André a Fiesole, la promessa al padre Fabrizio: ‘Canto le sue canzoni per i giovani’

FIESOLE – Torna l’appuntamento con la grande musica d’autore al Teatro Romano di Fiesole. Venerdì 26 giugno è in programma l’evento speciale che vedrà Cristiano De André come ospite ufficiale all’interno del cartellone dell’Estate Fiesolana.

La serata si inserisce nella nuova tournée estiva intitolata ‘De André canta De André Best Of Estate 2026’. Si tratta di un omaggio alla memoria di suo padre, Fabrizio De André, le cui canzoni sono ormai parte integrante del patrimonio culturale nazionale.

“Ho scelto brani che ho riarrangiato nei quattro album dedicati a mio padre – spiega Cristiano – ed è stato un lavoro meticoloso, fatto con grande attenzione, amore e rispetto”. Il polistrumentista salirà sul palco affiancato da una formazione che vede Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

Durante l’esibizione l’artista si alternerà tra chitarra acustica, bouzouki, pianoforte e violino per dare nuova vita a circa quaranta brani storici. Il progetto risponde a un preciso desiderio espresso dal padre prima della sua scomparsa.

“Mio padre avrebbe voluto fare un nuovo tour – racconta l’artista – con nuovi arrangiamenti, affidando a me il compito di realizzarlo. Mi sembra naturale cantare mio padre, per dare alle nuove generazioni la possibilità di sentire le sue opere dal vivo”. I biglietti per assistere all’evento sono già disponibili nei circuiti di prevendita autorizzati.