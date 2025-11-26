Debutto per ‘Hansel e Gretel’ al Teatro Moderno di Tavarnuzze

Getting your Trinity Audio player ready...

TAVARNUZZE – Il debutto ‘Hansel e Gretel’ Tavarnuzze segna l’arrivo sul palco del Teatro Moderno della nuova produzione realizzata dalla compagnia L’Ultima Fila, attesa dal pubblico locale domenica 30 novembre alle 17. L’appuntamento porta in scena una rilettura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, proposta con un linguaggio contemporaneo e pensata per spettatori di tutte le età.

Lo spettacolo si svolge all’interno di un bosco ricreato sul palco attraverso elementi scenografici, teatro di figura, maschere e musiche originali. La narrazione segue i due giovani protagonisti nel loro percorso tra ombre, paure e immaginazione, fino all’incontro con la Strega, rappresentata come una figura simbolica e in continua metamorfosi. La regia punta su immagini evocative e su un ritmo narrativo capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti.

La produzione è consigliata a partire dai 6 anni ed è definita tout public per la sua capacità di dialogare con diverse fasce di età attraverso tecniche sceniche ibride.

La data del 30 novembre rappresenta la prima tappa di una tournée che toccherà vari teatri della Toscana e diverse regioni italiane, con l’obiettivo di portare questa nuova interpretazione della fiaba davanti a un pubblico più ampio. Secondo quanto riferito dalla compagnia, lo spettacolo nasce dal desiderio di esplorare temi universali come il coraggio, la scoperta e il rapporto tra paura e crescita, elementi centrali nel patrimonio narrativo dei fratelli Grimm.