Da Empoli a Roma: 150 giovani in cammino verso il Giubileo

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI (FI) – Una ventata di giovinezza e fede ha attraversato in questi giorni le strade di Empoli. Oltre 150 giovani pellegrini, provenienti principalmente dagli Stati Uniti e con una piccola delegazione dal Brasile, hanno fatto tappa in città nel loro percorso verso Roma, dove li attende il Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV.

Dopo essere atterrati a Milano, i ragazzi hanno proseguito il cammino toccando Verona e Padova, fino ad arrivare ieri sera a Empoli, accolti dalla comunità parrocchiale di Ponzano in un clima di calore, spiritualità e condivisione. Resteranno ancora per la serata di oggi, per poi ripartire domattina in direzione Assisi, ultima tappa prima dell’arrivo nella Capitale.

L’accoglienza empolese

A dare loro il benvenuto, in rappresentanza del Comune, è stato l’assessore Adolfo Bellucci, presente alla cena insieme a don Guido Engels, proposto di Empoli, e ai parroci don Massimo Scalzi, don Salvatore Alfieri e don Jimy Wilfrido Massimo Muñoz Castillo. Un momento di comunità, che ha segnato anche l’inizio di un piccolo, ma significativo scambio culturale e spirituale.

Il filo che lega Empoli agli Stati Uniti ha un nome ben preciso: don Mattia Cortigiani. Nato e cresciuto proprio a Empoli, oggi è sacerdote nell’Arcidiocesi di Washington, dove segue in particolare la numerosa comunità ispanica presso la parrocchia di Saint Bartholomew. Ordinato nel 2022, don Mattia ha iniziato il suo cammino nel 2012 al Seminario Redemptoris Mater, ed è stato il promotore di questa esperienza che ha permesso a tanti giovani americani di conoscere e vivere da vicino l’ospitalità toscana.

Un cammino spirituale verso un evento globale

Il Giubileo dei Giovani sarà uno degli appuntamenti centrali del 2026 per la Chiesa cattolica. Atteso a Roma Papa Leone XIV, che incontrerà migliaia di giovani da tutto il mondo. Il passaggio da Empoli non è stato solo una sosta logistica, ma un momento di incontro profondo tra culture, lingue e storie diverse, tutte animate dalla stessa ricerca di senso e spiritualità.

La gioia contagiosa di questi giovani, unita alla generosa accoglienza empolese, ha trasformato una semplice tappa in un’esperienza viva di fraternità. Un segno concreto di come la fede possa unire persone lontane, creando ponti tra generazioni e continenti, nel nome di un cammino comune.