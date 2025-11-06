Firenze, alla Feltrinelli due incontri contro la violenza di genere

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Gli incontri contro la violenza di genere a Firenze approdano alla Feltrinelli di piazza della Repubblica, che l’11 e il 13 novembre alle 18 ospiterà due momenti di confronto aperti alla cittadinanza. L’iniziativa fa parte della rassegna nazionale Le relazioni pericolose, promossa dal gruppo Feltrinelli fino al 25 novembre, Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, e coinvolge associazioni, istituzioni e realtà sociali del territorio fiorentino.

Il primo appuntamento, in programma martedì 11 novembre, è dedicato al modo in cui la cronaca racconta la violenza. Il focus sarà la scelta delle parole: come evitare narrazioni che banalizzano gli episodi, come riconoscere stereotipi radicati, come restituire dignità alle vittime senza sensazionalismo.

Il secondo incontro, giovedì 13 novembre, metterà invece al centro le reti di supporto attive a Firenze. Interverranno rappresentanti di Artemisia, punto di riferimento cittadino per l’accoglienza e la protezione delle donne; Cam – Centro di ascolto uomini maltrattanti, che lavora sulla responsabilità maschile e la gestione delle relazioni; e Nosotras, realtà che opera con donne native e migranti. A portare una riflessione sulla mascolinità consapevole sarà l’associazione Mica Macho.

Negli ultimi anni Firenze ha consolidato una rete di sostegno che coinvolge associazioni, servizi sociali, sistema sanitario e scuole. Tuttavia, i dati nazionali sui femminicidi mostrano una violenza che continua a ripetersi, segnalando la necessità di intervento culturale, oltre che istituzionale. Per Feltrinelli, la libreria diventa così luogo di formazione civica e comunitaria, uno spazio di ascolto e confronto accessibile.

A completare gli appuntamenti è prevista una proposta bibliografica curata con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con oltre cento titoli tra saggi, narrativa e testimonianze dedicati a riconoscere e rielaborare le dinamiche relazionali.