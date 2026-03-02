L’8 marzo nei luoghi della cultura: gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi

FIRENZE – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’amministrazione cittadina promuove una specifica iniziativa di valorizzazione e accessibilità del patrimonio artistico. Durante l’intera giornata di domenica 8 marzo, i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi garantiranno l’ingresso a titolo gratuito a tutto il pubblico femminile, nei limiti della capienza delle strutture.

La finalità istituzionale, come precisato dall’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, è quella di omaggiare le donne offrendo loro l’opportunità di riscoprirsi protagoniste all’interno degli spazi civici, attraverso un’esperienza che coniuga la narrazione storica e l’intrattenimento musicale.

Parallelamente all’apertura gratuita, la Fondazione MUS.E ha strutturato due appuntamenti di approfondimento rivolti a giovani e adulti, focalizzati su figure femminili di rilievo per la storia del capoluogo toscano.

Il primo itinerario, intitolato “Sotto le ali di una pavoncella”, si svolgerà presso il Museo di Palazzo Vecchio con due turni (alle 10,30 e alle 12). La visita esplorerà la dimensione politica e privata della duchessa Eleonora de Toledo, prevedendo l’accesso ai suoi appartamenti storici e alla cappella decorata da Agnolo Bronzino. L’adesione a questa specifica attività prevede un costo organizzativo di 4 euro per i residenti della Città Metropolitana e di 8,00 euro per i non residenti (ferma restando l’esenzione dal biglietto museale per le donne).

Il secondo evento prenderà forma nel pomeriggio (alle 14,30 e alle 16) al Mad – Murate Art District. L’iniziativa “Sotto il velo delle Murate. Cronache, silenzi e note” rientra nel progetto “Musei in musica” sviluppato con l’orchestra La Filharmonie. L’incontro ricostruirà la quotidianità delle donne in clausura partendo dalle cronache redatte nel 1598 da suor Giustina Niccolini. La rievocazione sarà seguita dall’esibizione del mezzosoprano Beatriz Oyarzabal Piñan e del chitarrista Guido Menestrina, i quali proporranno un repertorio che spazia dalle arie barocche di Barbara Strozzi e Haendel fino a composizioni contemporanee. La partecipazione a questo appuntamento è interamente gratuita.

Per prendere parte ai singoli percorsi guidati, l’organizzazione richiede la prenotazione obbligatoria.