Firenze celebra l’arte: domenica 3 agosto musei gratuiti

FIRENZE – Domenica 3 agosto si rinnova l’appuntamento con la Domenica metropolitana, una giornata speciale dedicata alla cultura per i residenti della Città Metropolitana di Firenze. In questa occasione, i Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno accessibili gratuitamente, grazie a un ricco calendario di attività promosso dal Comune di Firenze, dalla Città metropolitana e da MUS.E.

L’iniziativa, ormai consolidata, punta a rendere accessibile a tutti il patrimonio storico-artistico cittadino, attraverso proposte pensate per famiglie, appassionati e curiosi di ogni età.

Tra le attività dedicate alle famiglie, spiccano a Palazzo Vecchio le visite animate Per fare una città ci vuole un fiore, ispirata al simbolo del giglio, e Vita di corte, un percorso immersivo nella quotidianità della Firenze rinascimentale. Al Museo Novecento, la novità Custodi del verde unisce arte e natura, legandosi alla mostra di Haley Mellin e al Giardino delle Leopoldine, dove i bambini potranno disegnare en plein air. Al Museo Bardini, l’appuntamento Il tesoro del principe degli antiquari condurrà i partecipanti alla scoperta dell’affascinante universo del collezionista che ha dato il nome al museo.

Anche per giovani e adulti l’offerta è ampia: dai Percorsi Segreti di Palazzo Vecchio, alle visite negli spazi monumentali come Santa Maria Novella, la Cappella Brancacci, il Memoriale delle Deportazioni, Palazzo Medici Riccardi e il Museo Stefano Bardini, che quest’anno celebra il centenario della sua apertura.

Proprio a Palazzo Medici Riccardi, tra le novità più attese, vi sarà l’apertura straordinaria di alcuni ambienti della Prefettura, normalmente chiusi al pubblico, che custodiscono capolavori come Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi, detto il Cigoli. Non meno affascinante sarà la nuova visita guidata alla sezione archeologica e al Museo dei Marmi, riallestito di recente, che getta luce sulla storia più antica del palazzo e della città.

Il Museo Novecento arricchisce l’esperienza con tre importanti mostre temporanee: Un passo avanti tanti indietro dedicata a Marion Baruch, Siamo Natura”di Haley Mellin, e La Città delle donne di Lorenzo Bonechi. All’interno del chiostro, i visitatori potranno inoltre accedere al Giardino delle Leopoldine, con uno spazio per il disegno libero e la nuova Libreria Verde.

A Palazzo Medici Riccardi prosegue invece la mostra dedicata a Giovan Battista Foggini, celebrato a trecento anni dalla morte, affiancata dalla raccolta fotografica La Firenze di Foggini. Sguardi di Paolo Bacherini.

Il Forte di Belvedere, riaperto per l’estate dal giorno di San Giovanni, ospita l’installazione-laboratorio Firenze Forma Continua Lab, che racconta l’evoluzione urbanistica della città. Qui, nel pomeriggio, si terranno attività per famiglie alle 17 e visite partecipate alle 18:30 per un pubblico più adulto, sotto il titolo L’arte del vedere.

La giornata si chiuderà con la possibilità di visitare Porta San Niccolò, attiva con turni ogni mezz’ora dalle 17 alle 20, salvo maltempo. Un’occasione per scoprire la città da punti di vista insoliti e panoramici.

Prenotazioni e informazioni utili

Tutte le attività sono gratuite ma è necessaria la prenotazione, che consente la partecipazione a un solo evento nella giornata per un massimo di cinque persone per nucleo. Gli ingressi ai musei saranno garantiti fino a esaurimento posti disponibili.