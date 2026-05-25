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Pupo torna a Firenze: qui si chiude il tour dei 50 anni di carriera

Il cantautore salirà sul palco del Teatro Verdi per l’ultima data del viaggio musicale che lo ha portato tra Europa, America, Asia e Australia

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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crediti: Ufficio Stampa Firenze
1 ' di lettura

FIRENZE – Un ritorno nel luogo da cui tutto era iniziato. Pupo chiuderà proprio a Firenze il tour celebrativo “Pupo 50… Storia di un equilibrista”, il viaggio musicale nato per festeggiare i suoi cinquant’anni di carriera.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio alle 20.45 al Teatro Verdi di Firenze, ultima tappa di una tournée che negli ultimi mesi ha attraversato Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia e Asia. Per il concerto del Teatro Verdi sono disponibili posti numerati con prezzi da 29,90 a 57,50 euro.

Per l’artista toscano non si tratta di una scelta casuale. Firenze rappresenta infatti una città simbolica nella sua storia personale: fu proprio da qui che, da giovane, partì per Milano con il treno che lo avrebbe portato ai primi contratti discografici e all’inizio della sua avventura musicale.

Lo scorso anno Enzo Ghinazzi, conosciuto dal grande pubblico come Pupo, ha festeggiato 70 anni, un traguardo coinciso con un’altra ricorrenza speciale: mezzo secolo di carriera.

In questi anni il cantante ha attraversato generazioni con brani diventati simbolo della musica italiana, costruendo una carriera che ha superato i confini nazionali.

Il 2026 ha segnato anche il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove ha partecipato alla serata dei duetti insieme a Fabrizio Bosso e Dargen D’Amico, riportando sul palco una nuova versione di “Su di noi”, uno dei suoi brani più celebri.

© Riproduzione riservata

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