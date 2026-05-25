Pupo torna a Firenze: qui si chiude il tour dei 50 anni di carriera

FIRENZE – Un ritorno nel luogo da cui tutto era iniziato. Pupo chiuderà proprio a Firenze il tour celebrativo “Pupo 50… Storia di un equilibrista”, il viaggio musicale nato per festeggiare i suoi cinquant’anni di carriera.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio alle 20.45 al Teatro Verdi di Firenze, ultima tappa di una tournée che negli ultimi mesi ha attraversato Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia e Asia. Per il concerto del Teatro Verdi sono disponibili posti numerati con prezzi da 29,90 a 57,50 euro.

Per l’artista toscano non si tratta di una scelta casuale. Firenze rappresenta infatti una città simbolica nella sua storia personale: fu proprio da qui che, da giovane, partì per Milano con il treno che lo avrebbe portato ai primi contratti discografici e all’inizio della sua avventura musicale.

Lo scorso anno Enzo Ghinazzi, conosciuto dal grande pubblico come Pupo, ha festeggiato 70 anni, un traguardo coinciso con un’altra ricorrenza speciale: mezzo secolo di carriera.

In questi anni il cantante ha attraversato generazioni con brani diventati simbolo della musica italiana, costruendo una carriera che ha superato i confini nazionali.

Il 2026 ha segnato anche il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove ha partecipato alla serata dei duetti insieme a Fabrizio Bosso e Dargen D’Amico, riportando sul palco una nuova versione di “Su di noi”, uno dei suoi brani più celebri.