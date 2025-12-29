Crisi e solitudine, il patto tra il Papa e i primi cittadini. Funaro: “Ascoltiamo il grido dei poveri”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato oggi (29 dicembre) all’udienza concessa da Papa Leone XIV alla delegazione dell’Anci. Un momento di confronto alto, dove la politica ha incrociato la spiritualità e l’impegno civile.

Il messaggio del Pontefice è stato netto. Ha chiesto ai sindaci di non chiudere gli occhi. Di non restare indifferenti davanti alle grandi fratture del nostro tempo. “Il Papa ci ha ricordato le sfide che ci vedono in prima linea”, ha raccontato la sindaca. L’elenco è doloroso e reale: la crisi demografica che svuota le culle, la solitudine che attanaglia gli anziani, l’inquinamento, le famiglie in affanno. E soprattutto quel ‘grido silenzioso dei poveri’ che spesso rischia di restare inascoltato nel rumore della quotidianità. Per il Santo Padre le città non possono essere spazi anonimi. Devono essere luoghi vivi. Tessuti fatti di volti e storie da proteggere come tesori.

Il momento più toccante per Firenze è arrivato quando il Papa ha citato Giorgio La Pira. Le parole del ‘sindaco Santo’ hanno risuonato nella sala come una bussola morale per ogni amministratore: “Voi avete un solo diritto: negarmi la fiducia. Ma non avete il diritto di dirmi di non interessarmi di chi non ha lavoro, casa o assistenza”. Un richiamo potente al dovere fondamentale di chi governa: intervenire per lenire la sofferenza con ogni mezzo che l’amore suggerisce e la legge consente.

Al termine dell’udienza, c’è stato spazio per un gesto simbolico. Sara Funaro ha consegnato nelle mani del Pontefice il Sigillo della pace, emblema della vocazione internazionale di Firenze. Insieme a questo, un dono intimo e familiare: il libro L’Anno Santo, scritto da suo nonno (Piero Bargellini, ndr). “Sono simboli della nostra storia – ha concluso Funaro – e di quell’impegno per la pace che vogliamo rinnovare ogni giorno”.