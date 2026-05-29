Da Firenze al mondo: Carlo Lastrucci nominato cavaliere del lavoro da Mattarella

FIRENZE – Un percorso imprenditoriale iniziato in Toscana e sviluppatosi fino a raggiungere i mercati internazionali. C’è anche Carlo Lastrucci, presidente di Powersoft, tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica.

L’onorificenza premia una carriera costruita all’insegna dell’innovazione, della crescita industriale e della valorizzazione del Made in Italy. Fiorentino, classe 1939, Lastrucci è da quasi trent’anni alla guida di Powersoft, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e trattamento del segnale.

Fondata nel 1995 dai figli Luca e Claudio Lastrucci insieme ad Antonio Peruch, la società è diventata negli anni una realtà di riferimento a livello mondiale nel settore dell’audio professionale. Un’evoluzione che ha visto un ruolo centrale proprio nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione promossa da Carlo Lastrucci.

Oggi Powersoft è presente in 80 paesi, esporta circa il 90% della propria produzione e può contare su 20 brevetti internazionali, oltre a una rete globale di distributori e centri di assistenza certificati. L’azienda opera attraverso stabilimenti situati tra Scandicci, Cortona, Bologna e Gorizia, consolidando una presenza sempre più forte nei mercati internazionali.

La nomina riconosce il contributo offerto da Lastrucci alla crescita di un’impresa che, partita da una realtà locale, è riuscita a imporsi su scala globale grazie a investimenti continui in ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.

L’onorificenza di cavaliere del lavoro, istituita nel 1901, viene conferita ogni anno a imprenditori che si sono distinti nei settori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura, dell’artigianato e del credito, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Per la Toscana si tratta di un riconoscimento che premia non soltanto una figura imprenditoriale di primo piano, ma anche un modello di impresa capace di coniugare radicamento territoriale e visione internazionale.