Il premio Nobel per l’economia Guido W. Imbens per i cento anni dell’università di Firenze

FIRENZE – Un premio Nobel a Firenze per i cento anni dell’università.

Sarà, l’economista di Stanford e premio Nobel per l’economia nel 2021, ad aprire il programma di incontriorganizzato per il centenario dell’Aaeneo fiorentino.

L’evento, in programma martedì 24 settembre in aula magna alle 10.30, sarà preceduto da una presentazione con Alessandra Petrucci, rettrice dell’università di Firenze, Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale dell’Università di Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione Cr Firenze, Carla Rampichini, direttrice del Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni G.Parenti (DiSia) di Unifi

L’evento – intitolato A conversation with Guido W. Imbens, 2021 Nobel Laureate in Economic sciences: causality, policy evaluation, decision making, artificial intelligence – si svolgerà in lingua inglese e sarà moderato da Giampiero M. Gallo, consigliere della Corte dei Conti e docente della New York University in Florence.

Nell’ambito delle Unifi Chairs, il premio Nobel terrà un seminario rivolto agli studenti dell’ateneo fiorentino mercoledì 25 settembre (Edificio D6, aula 018, via delle Pandette 9 alle 14), mentre il 26 parteciperà al Simposio sulla causalità presso il Museo Galileo, organizzato dal DiSia, in collaborazione con Eui e la Harvard Data Science Initiative (Hdsi), dove terrà una keynote lecture.