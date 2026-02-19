Industria e sostenibilità: le politiche attrattive toscane al vertice delle classifiche del Financial Times

FIRENZE – La Toscana si conferma un hub strategico di livello europeo per l’attrazione di capitali esteri ad alto valore aggiunto. Agli Investment Impact Awards 2026, rassegna curata dalla testata specializzata fDi Intelligence del Financial Times, le strategie di sviluppo coordinate dalla struttura regionale Invest in Tuscany hanno ottenuto posizionamenti di vertice. Il risultato, accolto con soddisfazione dal presidente della Regione Eugenio Giani, certifica la capacità del territorio di integrare efficacemente le necessità industriali con la ricerca, la formazione e la sostenibilità ambientale.

All’interno della competizione internazionale, che ha esaminato dieci iniziative per ogni segmento, la Toscana è stata premiata in entrambe le categorie cui ha preso parte. Il piano di ampliamento del polo farmaceutico Eli Lilly a Sesto Fiorentino ha raggiunto il primo posto assoluto nella sezione riservata ai progetti già operativi di medie dimensioni. Parallelamente, il piano industriale di Metinvest Adria a Piombino ha ottenuto la quinta posizione nella categoria dedicata ai mega progetti annunciati.

Le due operazioni rappresentano interventi trasformativi per l’economia regionale. Il sito di Sesto Fiorentino, polo biotecnologico d’eccellenza attivo dal 1959, è al centro di un investimento di 750 milioni di euro per il biennio 2024-2025 volto a incrementare la produzione di farmaci innovativi. La fattibilità dell’espansione è stata garantita da una complessa sinergia tra istituzioni locali, Regione e Università di Firenze, che ha portato al trasferimento del liceo scientifico Enriques Agnoletti all’interno del campus universitario, liberando le aree necessarie all’azienda e rafforzando l’ecosistema dell’innovazione. Sul fronte siderurgico, il progetto Metinvest da 2,3 miliardi di euro, supportato da un accordo di programma nazionale firmato a luglio 2025, è destinato a riconvertire l’area industriale di Piombino verso la produzione di acciaio verde, puntando su alta tecnologia ed economia circolare.

I riconoscimenti internazionali riflettono un trend strutturale consolidato. Tra il 2019 e il 2025, i dati di settore certificano in Toscana l’avvio di 303 operazioni finanziate dall’estero, capaci di mobilitare 12,4 miliardi di euro e generare oltre 15.600 nuovi posti di lavoro. Le ricadute di questi investimenti sulle filiere locali e sulle Pmi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti istituzionali previsti per il mese di marzo, in occasione della presentazione del nuovo bando regionale per lo sviluppo aziendale e dell’incontro annuale di Invest in Tuscany.