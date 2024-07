A Empoli passaggio obbligatorio in giunta per le scelte sulle antenne di telefonia

Getting your Trinity Audio player ready...

Antenne della telefonia, ecco le scelte dell’amministrazione Mantellassi.

A Empoli il primo atto dell’amministrazione comunale, presentata dal neosindaco e dalla assessora alla transizione ecologica, Laura Mannucci si chiama Antenna Trasparente.

La strategia

Ecco quali saranno i primi passi: la novità è quella di dare mandato al Servizio Ambiente di predisporre la modifica del regolamento sulle antenne che inserisca, come era stato chiesto, il passaggio obbligatorio in giunta per tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi che avvengono sul piano. Appena pronta, verrà sottoposta al consiglio comunale. Il secondo punto è quello di avviare un percorso di aggiornamento del piano delle antenne che è datato 2021, quindi anche una discussione delle localizzazioni attuali. Un altro passo in avanti è aver dato mandato sempre al Servizio Ambiente di organizzare un convegno nel mese di settembre in materia di connessione e tecnologia 5G, coinvolgendo le università toscane, facendo un momento di riflessione e aggiornamento con la comunità scientifica. L’ultimo punto è avviare una sezione dedicata sul sito dell’ente, accessibile, dove individuare e consultare il piano delle antenne.

Parlano sindaco e assessora

“Dopo l’incontro con i comitati cittadini del Borgo e di via Val Pusteria, c’è una cornice normativa nella quale il Comune deve stare e non è possibile non prenderne atto – ha spiegato il sindaco – Ho voluto però mostrare disponibilità nel dialogo e nel rapporto con le persone e rispettare una serie di impegni che abbiamo tradotto come avevo detto in una informativa di atti di indirizzo con cui la giunta predispone una serie di ‘prime’ scelte di lavoro sul tema. Questa strategia l’abbiamo battezzata Antenna trasparente perchè era una delle richieste che ci sono state fatte. L’obiettivo è fare una maggiore informazione, mantenere un dialogo proficuo, rafforzare e migliorare la relazione con i cittadini”.

“Ciò che ha illustrato il sindaco sono i primi indirizzi che danno contezza degli strumenti che l’amministrazione comunale ha, rendendo la giunta informata su ogni sviluppo – ha affermato l’assessora – e continuare a lavorare sicuramente sulla trasparenza e la presenza. Il convegno ci aiuterà a capire meglio, a fare una informazione più ampia su questa materia”.