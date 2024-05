Getting your Trinity Audio player ready...

Amministrative 2024 Firenze, Galli capolista Lega Salvini.

Amministrative 2024 Firenze, il portierone campione del mondo 1982 Giovanni Galli, consigliere regionale, capolista Lega Salvini Premier per il Consiglio Comunale. Numero due Federico Bussolin, capogruppo consiliare uscente nonché segretario provinciale Lega.

Presentata la lista di 36 candidati Lega Salvini Premier per il Consiglio Comunale a sostegno di Eike Schmidt, candidato sindaco centrodestra.

Per le amministrative 2024 al voto 8 e 9 giugno.

E in lista a supporto del candidato sindaco di centrodestra Eike Schmidt c’è Alessio Di Giulio, balzato alla ribalta nazionale alla vigilia delle politiche 2022 per un video in cui l’allora consigliere di quartiere Lega riprendeva una donna di etnia rom. Con Di Giulio: “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più. Per non vederla mai più. Il 25 settembre vota Lega in maniera che lei a Firenze non ci sia più”.

Di Giulio poi condannato dal Tribunale di Firenze.

Lo scorso 24 febbraio con un comunicato Lega Salvini Premier Firenze commentò: “La sentenza che vede coinvolto il Capogruppo della Lega del Consiglio di Quartiere 3, Alessio di Giulio, ci lascia amareggiati. Questo singolo episodio, che vede un percorso giudiziario ancora lungo, non farà venir meno la fiducia nella comunità leghista di Firenze per un sistema giudiziario che deve pronunciarsi sull’oggettività della questione, legata ad un video risalente al 2022, poco prima del voto delle elezioni politiche”.

La Lega parlò di “pregiudizio politico”.

Durante la presentazione dei candidati Lega Salvini per il Consiglio Comunale di Firenze, si legge in un comunicato, “Federico Bussolin ha brevemente ripercorso quanto fatto in questi cinque anni per cercare di pungolare la dormiente amministrazione targata Nardella. Tanti atti consiliari ed iniziative sul territorio, affrontando criticità come quella, ad esempio, della sicurezza e del decoro urbano.

Giovanni Galli: “Purtroppo, a distanza di tempo, trovo ancora presenti tanti problemi che c’erano già nel 2009 quando mi candidai sindaco, a lampante dimostrazione che in 15 anni niente è stato risolto. A cominciare dalla questione aeroportuale, senza tralasciare quella relativa alla carenza di case popolari, finendo con lo stadio”.

Luca Baroncini, segretario regionale Lega Salvini “ha evidenziato l’importanza strategica di Firenze, città universalmente nota nel mondo che merita di essere amministrata in modo totalmente diverso da quello che è stata, finora, ad opera di un Pd inconcludente ed impreparato a soddisfare ed ascoltare le reali esigenze dei fiorentini”.

Susanna Ceccardi, europarlamentare: “Nei quartieri sentiamo spirare forte il vento del cambiamento e mi auguro che, stavolta, i cittadini abbiano davvero la voglia ed il coraggio di cambiare. Lo stesso desiderio di cambiamento che percepisco a livello europeo. Più Italia e meno Europa, perché vogliamo un’Europa che difenda i confini dall’immigrazione clandestina, fenomeno che si avverte sempre di più pure a Firenze. Chiediamo, inoltre, che si preservi veramente il made in Italy”.

Nell’ambito della presentazione dei candidati, conclude il comunicato, la Lega ha anche esposto la sua visione per una ‘Firenze magnifica’: “Sicurezza, decoro urbano, politiche sociali, infrastrutture, attività produttive e cultura, questi i punti cardine da cui partire per migliorare e far finalmente crescere la città”.