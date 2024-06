Ballottaggio Firenze: la sfida Sara Funaro-Eike Schmidt.

Firenze al ballottaggio, riflettori nazionali puntati sulla sfida tra Sara Funaro, Pd, centrosinistra, 43.17% al primo turno , assessora uscente giunta Dario Nardella, sindaco uscente eletto in Europa con un exploit da 100mila preferenze.

E Eike Schmidt, centrodestra, ex direttore Uffizi, 32.86% al primo turno.

Sara Funaro : “Quando quel giorno di dicembre ho accettato di candidarmi a sindaca non avrei mai immaginato di vivere momenti così emozionanti.

Porterò sempre con me questi mesi, questo viaggio nelle strade, nelle piazze e nei quartieri della città. Abbiamo vissuto la gioia di essere comunità, di sentirci parte di un percorso collettivo dove la voce di tutti viene ascoltata e valorizzata.

Non c’è stato un giorno in cui mi sia sentita sola.

Grazie per aver preso parte a un’idea di politica che mette al centro le persone. Grazie per aver raccontato la nostra idea di città, una Firenze che non lascia indietro nessuno.