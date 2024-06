Amministrative 2024 a Firenze, ballottaggio Funaro-Schmidt

Getting your Trinity Audio player ready...

Amministrative 2024 Firenze, ballottaggio Funaro-Schmidt

Amministrative 2024 Toscana, Firenze verso il ballottaggio. In una Toscana, ricordiamo, con il Pd primo partito alle Europee 2024.

Nel giorno del trionfo di preferenze di Dario Nardella, il sindaco uscente recordman di preferenze in Toscana alle Europee dopo Giorgia Meloni, Sara Funaro, Pd, centrosinistra, verso il ballottaggio con Eike Schmidt, centrodestra.

Lo spoglio non è finito. La candidata sindaca di centrosinistra, assessora uscente giunta Nardella, oscilla intorno al 42%. Mentre Eike Schmidt, ex direttore Uffizi, intorno al 33%.

Sara Funaro: “L’indicazione dei cittadini è stata chiara e netta. Rispetto ai sondaggi è un dato straordinario. Per questo ci tengo a ringraziare tutti i candidati e tutti e i cittadini. Da domani si tira una riga e si riparte da zero. Da domani la sfida è tra noi e il centrodestra. La peggior destra che stiamo vedendo da tempo. Non diamo niente per scontato. Facciamo un appello a tutti i cittadini. Ripartiamo andando strada per strada”.

Secondo le proiezioni Opinio-Rai Sara Funaro sarebbe al 44,5%, Eike Schmidt al 32,9%, Stefania Saccardi al 6,6%, Cecilia Del Re 5,5.

Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana, Italia Viva, viaggia poco sopra il 7%.

Cecilia Del Re, Firenze Democratica, oscilla intorno al 6%.

