Bufera a Campi Bisenzio, niente sala consiliare per libro. Sindaco: “Autrice esponente CasaPound”

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Bufera a Campi Bisenzio: niente sala consiliare per la presentazione del libro di Francesca Totolo.

Sindaco Tagliaferri: “In merito alla richiesta di concessione della sala consiliare per la presentazione del libro di Francesca Totolo, esponente di CasaPound, l’Amministrazione Comunale esprime profonda indignazione”.

Sala consiliare richiesta da Fratelli d’Italia, opposizione, con iniziativa del consigliere comunale Francesco Valerio, che via Fb commenta: “Fascista è chi impedisce la libertà espressione”.

Il sindaco Andrea Tagliaferri, eletto con coalizione M5S e liste civiche, è intervenuto per dire no alla concessione della sala consiliare. Il presidente del Consiglio Comunale Antonio Montelatici, candidato sindaco FdI e liste civiche ‘Campi Domani’ e ‘Verde è Popolare-Centrodestra per Montelatici’ alle amministrative 2023, ha cancellato l’iniziativa dopo riunione della conferenza dei capigruppo: “Tutti i gruppi consiliari, eccetto quello di Fratelli d’Italia, mi hanno rappresentato la loro preoccupazione rispetto all’opportunità di concedere la sala consiliare per l’iniziativa organizzata dal consigliere Valerio per motivi di ordine pubblico – unica previsione per negare autorizzazione – e quindi mi hanno chiesto di dare diniego ai sensi dell’art.30 comma 4 del regolamento.

Ho provveduto, inoltre, ad interloquire con le autorità competenti per verificare la sussistenza delle preoccupazioni rispetto all’ordine pubblico.

Inoltre anche alla luce degli approfondimenti emersi nelle ultime ore in merito ai contenuti dell’iniziativa, ho ritenuto, altresì, di negare l’autorizzazione all’utilizzo della sala così come previsto dall’articolo 30 comma 4 del regolamento del Consiglio comunale.

Vorrei, infine, rilevare che la libertà di espressione è un principio costituzionale che tutti siamo chiamati a rispettare e salvaguardare e mi preme sottolineare quanto la mia storia politica e personale è sempre stata improntata ai valori e alla difesa della nostra costituzione e dell’antifascismo”.

Sindaco Tagliaferri: “È necessario ribadire con forza che la nostra comunità non concederà mai spazio a chi calpesta i principi fondamentali della democrazia e della convivenza civile. Nel 2017, quando ricoprivo il ruolo di consigliere comunale di opposizione, mi sono battuto per inserire nel regolamento per la concessione degli spazi pubblici un principio fondamentale. Questo principio vieta la concessione di suolo pubblico e spazi pubblici ad associazioni e/o partiti politici per manifestazioni e iniziative che risultino in violazione delle leggi nazionali in vigore, che proibiscono sia la ricostruzione del Partito Fascista sia la propaganda di istigazione all’odio razziale. Questo principio ha sempre guidato il mio operato. Uno dei primi atti che ho fortemente voluto è stata la firma del patto antifascista, con cui ho riaffermato con determinazione l’impegno della nostra amministrazione a difendere i valori della Resistenza e a contrastare con fermezza ogni forma di fascismo.”

Pd e M5S con i consiglieri comunali Campi Bisenzio Fabio Cassataro, Ernesto D’Agati, Leonardo Fabbri, candidato sindaco Pd amministrative 2023, Antonella Greco, Lorenzo Loiero, Riccardo Nucciotti, Rocco Tammaro e con i consiglieri della Regione Toscana Fausto Merlotti – Silvia Noferi

“CasaPound nella sala consiliare di Campi Bisenzio dedicata a Sandro Pertini? Un oltraggio inaccettabile per una città antifascista. Apprendiamo con sdegno la notizia della presentazione di un libro, un’operazione commerciale non in linea con il regolamento del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio, che grazie all’autorizzazione del presidente del Consiglio Antonio Montelatici, porterà nella sala intitolata al presidente partigiano Sandro Pertini, un libro che raccoglie strumentalmente “tutti i crimini commessi in Europa da immigrati, clandestini, richiedenti asilo, ovvero, omicidi, stupri e aggressioni, nella logica propugnata della sostituzione etnica in corso”.

A presentarlo, sarà la signora Francesca Totolo, soprannominata ‘La dama sovranista’ collaboratrice del giornale di CasaPound.

Queste iniziative che incitano all’odio razziale non avrebbero mai avuto l’autorizzazione se il presidente del Consiglio non appartenesse a Fratelli D’Italia, cosa che abbiamo sempre trovato inopportuna e inspiegabile.

Chi accoglie un’organizzazione neofascista, contravvenendo al “regolamento comunale per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale”, commette non solo un oltraggio alla città di Lanciotto Ballerini, eroe della Resistenza, ma anche un errore nel concedere in maniera gratuita una sala comunale per un evento che non è certo attività istituzionale di una forza politica.

Allo stesso tempo troviamo inopportuna la comunicazione del sindaco Tagliaferri, che demanda la decisione alla Conferenza Capigruppo convocata d’urgenza. Se il sindaco ritiene che la richiesta debba ricadere nella competenza del presidente del Consiglio, quest’ultimo avrebbe dovuto convocare la Conferenza dei Capigruppo prima di concedere l’autorizzazione. La Conferenza secondo il regolamento può negare la concessione della sala per motivi precisi non annullare l’autorizzazione già concessa del presidente stesso.