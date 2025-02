Fine vita, stop alla promulgazione: legge impugnata al collegio di garanzia statutaria

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ferve il dibattito sulla legge regionale sul fine vita, approvata dalla Regione Toscana.

Il centrodestra ha presentato ricorso al collegio di garanzia statuaria per la verifica di conformità, rispetto allo statuto della Regione, della legge sul suicidio medicalmente assistito. Ad annunciare la decisione i capigruppo di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: Marco Stella, Elena Meini e Vittorio Fantozzi.

Il collegio di garanzia ha fino a 30 giorni di tempo per esprimersi e in attesa della pronuncia la legge non può essere promulgata.

“Gli effetti delle legge – ha spiegato il capogruppo Stella – sono sospesi fino alla decisione del collegio di garanzia. C’è una presa in carico del collegio di garanzia che, nel giro di pochi giorni, decide se il quesito è fondato o no. In caso positivo ha 30 giorni per esprimersi sul fatto se la legge sia conforme allo statuto. Noi siamo convinti di no“.