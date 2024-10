Getting your Trinity Audio player ready...

Metrocittà Firenze, Sara Funaro affida deleghe. Mantellassi vice sindaco.

Sara Funaro, sindaca di Firenze, sindaca metropolitana, ha affidato le deleghe e presentato le linee di mandato nella seduta di insediamento del Consiglio metropolitano 2024-2029 Città metropolitana di Firenze.

Seduta di insediamento tenutosi mercoledì 23 ottobre dopo le elezioni.

Vice sindaco metropolitano Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli.

La sindaca Funaro condurrà Pianificazione Strategica Metropolitana, Relazioni Internazionali, Rapporti con le Istituzioni Europee, Istituzioni e Fondazioni Culturali. Alessio Mantellassi: vice sindaco metropolitano, Bilancio, Personale, Innovazione e Digitalizzazione; Claudia Sereni: Cultura, Legalità, Lavoro; David Baroncelli: Viabilità zona Chianti e Piana Fiorentina, Trasporto Pubblico Locale Emma Donnini: Edilizia Scolastica e Viabilità Empolese Valdelsa, FiPiLi, Polizia Locale Metropolitana; Sara Di Maio: Sviluppo Economico, Turismo, Rapporti con le Aree Interne, Viabilità Mugello e Valdarno Valdisieve; Massimo Fratini: Pianificazione Territoriale di Coordinamento, Protezione civile; Nicola Armentano: Promozione della Salute, Sport, Sociale, Società Partecipate, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio; Carlo Boni: Progetti Educativi, Memoria, Ambiente e Parchi, Agricoltura, Edilizia Scolastica Mugello e Valdarno Valdisieve; Michela Monaco: Pari Opportunità e Accessibilità universale; Beatrice Barbieri: Edilizia scolastica area fiorentina e programmazione della Rete Scolastica Alessandra Innocenti: Pums – Piano Urbano Mobilità Sostenibile, Ciclovie e Piste Ciclabili Diana Kapo: Formazione Professionale e Politiche Giovanili, Partecipazione e Beni comuni.

Capogruppo del Pd è Nicola Armentano; di ‘Per il cambiamento’ Alessandro Scipioni di ‘Territori al centro’ Francesco Casini di ‘Territori beni comuni’ Andrea Tagliaferri di ‘Uniti per la Città metropolitana’ Diana Kapo Circa la macchina amministrativa, Capo di Gabinetto è Alfredo Esposito. Capo della Segreteria della Sindaca Metropolitana è Alessia Bettini.

”Più trasporti e meno traffico, migliori strade, più verde e più supporto ai cittadini fragili a partire dalle principali funzioni della Metrocittà, individuate nell’edilizia scolastica, nella viabilità, nella mobilità, ambiente e inclusività. Lavoro in sinergia con le Amministrazioni e i rappresentanti dei quarantuno Comuni del territorio, in un’ottica di miglioramento e crescita, con al centro l’attenzione ai bisogni dei cittadini”.

La sindaca della Città Metropolitana di Firenze, Sara Funaro, ha presentato nella prima seduta del Consiglio Metropolitano, riunitosi mercoledì 23 ottobre nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi, le linee programmatiche di mandato 2024-2029, che tracciano il percorso futuro che aspetta i nuovi amministratori e indicano gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni da realizzare con la Metrocittà nei prossimi cinque anni. Individuati oltre 50 “progetti bandiera” diffusi su tutto il territorio.

Sara Funaro: “Prima di tutto persone al centro dell’azione amministrativa. Punto di partenza per rilanciare i singoli territori è guardare oltre alla dimensione locale, grazie alla collaborazione di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti, per affermare una nuova grande Firenze metropolitana. Se le aree del nostro territorio hanno specificità diverse, esistono bisogni comuni a tutti i cittadini e le cittadine metropolitani che si intrecciano e si legano saldamente tra di loro: per i giovani più futuro, per le famiglie più servizi, per gli anziani più supporto”.