FIRENZE – Riforma disabilità: al via sperimentazione a Firenze

Riforma disabilità, al via con il 2025 a Firenze e in altre otto province italiane la sperimentazione annunciata da ministra Alessandra Locatelli, Lega Salvini premier.

“Parte la sperimentazione della riforma della disabilità che introduce il Progetto di vita in nove province italiane. Il cambiamento è iniziato e lo seguiremo molto da vicino insieme alle associazioni, insieme al mondo del terzo settore, insieme alle persone con disabilità e alle famiglie. Ci sarò anch’io a monitorare i territori e a sostenere questa strada per il cambiamento che proseguirà poi in tutto il nostro Paese”.

Con Firenze, sperimentazione riforma partita a Brescia, Catanzaro, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, “province concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle quali si avvierà la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024 che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce il ‘Progetto di vita’.

Come riportato sul sito web del Ministero delle disabilità, “Il nuovo modello di valutazione riguarderà chi farà domanda di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità civile a partire dal primo gennaio 2025, nelle nove province individuate per la sperimentazione. Si tratta di un processo che modifica le prassi consolidate negli anni precedenti e la legge delega 227, approvata all’unanimità dalle camere nel 2021, prevede l’entrata in vigore progressiva dei nuovi meccanismi di valutazione. Il piano didattico per la formazione è pronto e nelle prossime settimane il Ministero provvederà all’organizzazione dei corsi. Per ogni provincia inclusa nella sperimentazione saranno designati due esperti di riferimento che seguiranno l’avvio della sperimentazione”.