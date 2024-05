Getting your Trinity Audio player ready...

Ministra Locatelli in Toscana, incontro con associazioni e candidati.

Ministra Locatelli in Toscana, Alessandra Locatelli, Lega Salvini, Manfredi Potenti, Lega Salvini, dal Carlo Ghiozzi alle amministrative 2024 al voto 8 e 9 giugno. Dal segretario comunale Lega Michele Gasparri, candidato Consiglio Comunale a Livorno. , Alessandra Locatelli, ministra disabilità, in Toscana. Sabato 25 maggio Locatelli a Livorno, accompagnata dal senatore, Lega Salvini, dal candidato sindaco centrodestra Alessandro Guarducci, dal capogruppo consiliare uscente Lega nonché candidato Consiglio Comunalealle amministrative 2024 al voto 8 e 9 giugnoal segretario comunale Legacandidato Consiglio Comunale a Livorno.

A Livorno dopo la tappa di Pescia venerdì 24 maggio per l’inaugurazione di Play The Game 2024, con gli atleti Special Olympics. Quindi sabato 25 maggio dopo Livorno per la ministra Locatelli tappa a Firenze, a Prato e a Montecatini Terme.

Ministra Locatelli via social: “Questa mattina, presso la Cooperativa Sociale Parco del Mulino di Livorno, ho avuto il piacere di conoscere tante realtà associative e di incontrare tanti cittadini per parlare della riforma della disabilità. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, tra cui il candidato sindaco per il centrodestra Alessandro Guarducci, e chi ci ha ospitati e ha organizzato l’evento. Ringrazio anche Francesco e Giuseppe che sono stati al mio fianco e tutte le persone che sono intervenute per raccontarmi le loro storie di vita.

Ascoltare i cittadini e lavorare insieme per costruire politiche migliori: questo deve essere l’obiettivo”.