Svastiche su striscione pro Palestina davanti a scuola, sindaco Falchi: “Simboli d’odio per intimorire”

|
Getting your Trinity Audio player ready...
SESTO FIORENTINO – Svastiche sullo striscione pro Palestina davanti al liceo artistico di Sesto Fiorentino.
Uno striscione realizzato dagli studenti, come spiega il sindaco Lorenzo Falchi, neo consigliere regionale eletto col voto del 12 e 13 ottobre in lista Avs in maggioranza Giani bis con oltre complessive 14mila preferenze.
Lorenzo Falchi, ricordiamo, primo sindaco autore di un boicottaggio economico istituzionale contro Israele per Gaza con lo stop alla vendita di prodotti israeliani nelle farmacie comunali.
Lorenzo Falchi via social martedì 28 ottobre: “Da tutta Italia continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti.
Dall’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi a Roma, alla devastazione di scuole da parte di gruppi organizzati a Genova, al saluto romano di commemorazione di Mussolini da Predappio.
Ancora oggi, a 103 anni esatti dalla marcia fascista su Roma, il nostro paese fa i conti con una storia mai chiusa ma questa volta con un Governo di destra destra che confonde istituzioni e partito e ne fa sempre di più un uso politico.
Stanotte anche al Liceo Artistico di Sesto Fiorentino uno striscione realizzato da studentesse e studenti è stato imbrattato con simboli d’odio, per intimorire e reprimere un pensiero di libertà e pace.
Segno che questi episodi non hanno confine e si alimentano l’un l’altro.
Escono dal buio, con la convinzione di sentirsi protetti, sempre con minore vergogna ma con la stessa violenza di un tempo.
Noi non abbiamo paura di dire da che parte stiamo: contro chi crede di poter distruggere, intimidire, comandare il pensiero altrui.
Noi siamo antifascisti”.