Svastiche su striscione pro Palestina davanti a scuola, sindaco Falchi: “Simboli d’odio per intimorire”

Ancora oggi, a 103 anni esatti dalla marcia fascista su Roma, il nostro paese fa i conti con una storia mai chiusa ma questa volta con un Governo di destra destra che confonde istituzioni e partito e ne fa sempre di più un uso politico.

Stanotte anche al Liceo Artistico di Sesto Fiorentino uno striscione realizzato da studentesse e studenti è stato imbrattato con simboli d’odio, per intimorire e reprimere un pensiero di libertà e pace.