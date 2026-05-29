Tre ore di ritardo per i treni dei pendolari sulla Faentina. Boni: “Inaccettabile”

PONTASSIEVE – Gravi disagi ieri mattina (28 maggio) per i pendolari della linea Faentina via Pontassieve. A causa di un ritardo nell’attività del cantiere notturno attualmente attivo tra Rufina e Dicomano la circolazione ferroviaria, che avrebbe dovuto riprendere alle 5, è rimasta bloccata fino alle 7,45 circa, con inevitabili ripercussioni su tutti i treni previsti.

L’intervento che Rfi sta conducendo sulla tratta Pontassieve-Borgo San Lorenzo prevede il rinnovo complessivo di circa 24 chilometri di binario. Per limitare l’impatto sul traffico ferroviario e sui pendolari, le attività si concentrano nelle ore notturne, cinque notti a settimana, ma a causa di un imprevisto (il ritrovamento e la successiva demolizione di un manufatto in cemento armato) le operazioni si sono protratte ben oltre i tempi programmati.

“Questo non è accettabile – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, informato dei fatti – Comprendiamo le esigenze del cantiere e sappiamo che durante interventi così importanti dei ritardi sono possibili, ma uno slittamento di quasi tre ore nel ripristino della circolazione ferroviaria non è pensabile, soprattutto in un orario di punta, nel quale si concentra lo spostamento del maggior numero di pendolari”. “Siamo vicini a tutti coloro che questa mattina hanno vissuto disagi e situazioni critiche – ha aggiunto Boni – Non è la prima volta che questo accade e già lo scorso 12 maggio si era verificato uno sforamento dei tempi e la circolazione era potuta riprendere solo alle 6,20, invece che alle 5. I primi treni del mattino sono fondamentali per i pendolari ed è necessario il massimo rigore nel rispetto dei tempi”.

I lavori di manutenzione straordinaria condotti da Rfi per il rinnovo dei binari nel tratto compreso tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo sono in programma dal 4 maggio al 5 luglio e sono suddivisi in tre fasi successive: Pontassieve – Rufina nel periodo al 4 al 22 maggio; Rufina – Dicomano in corso dal 23 maggio al 13 giugno; Dicomano – Borgo San Lorenzo dal 14 giugno al 5 luglio.