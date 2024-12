Il centrocampista Edoardo Bove si accascia a terra privo di sensi: sospesa Fiorentina-Inter

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina – Inter, dramma in campo per un malore del centrocampista Edoardo Bove.

È successo al minuto 17: il giocatore viola mentre si allacciava le scarpe si è accasciato in campo all’improvviso privo di sensi, ed è stato portato in barella all’ambulanza a bordo campo. Immediata la corsa in ospedale.

La partita è stata sospesa “per emergenza medica”, ha fatto sapere la Lega Serie A: l’arbitro Doveri ha mandato negli spogliatoi i giocatori, che nel frattempo si erano stretti intorno a Bove in lacrime per evitare alle telecamere di riprendere il drammatico momento, tentando di rianimare il compagno nell’attesa dell’arrivo dei sanitari.

Il giocatore ha ripreso i sensi durante il trasporto in ospedale, è cosciente e sottoposto a tutte le analisi del caso. Tutti i giocatori e lo staff della Fiorentina si sono recati all’ospedale di Careggi per sincerarsi delle condizioni del compagno, il 22enne arrivato quest’anno dalla Roma in maglia viola e uno dei migliori della squadra.