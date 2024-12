A Novara la Savino Del Bene Scandicci nel big match di giornata

SCANDICCI – Ultima fatica del girone d’andata in trasferta per la Savino Del Bene Volley, che domenica sarà impegnata sul taraflex del Pala Igor Gorgonzola di Novara.

La formazione di coach Gaspari, forte del secondo posto matematico nella classifica di Serie A1 e il primato nella Pool E di Champions League, vuole prolungare la propria striscia di risultati positivi (10 i successi consecutivi per le scandiccesi).

Dall’altra parte della rete Bosio e compagne, momentaneamente alle spalle della Numia Vero Volley Milano a soli 3 punti di distanza, in caso di vittoria potrebbero superare proprio le meneghine e assicurarsi un miglior piazzamento in ottica Coppa Italia.

Il fischio d’inizio per il big match della tredicesima giornata è programmato per domenica 15 dicembre alle 15.30 in diretta su Rai 2.

Una sola giocatrice della Savino Del Bene Volley è stata tesserata dal club piemontese. Si tratta di Britt Herbots, schiacciatrice belga classe ’99, aggregata alla Igor Gorgonzola Novara dal 2020 al 2022. Mentre nella squadra di coach Bernardi sono tre le atlete che in passato hanno vestito i colori della squadra toscana. Si tratta di Francesca Villani, schiacciatrice classe ’95, fino a fine settembre a servizio della squadra di patron Nocentini; Hanna Orthmann, schiacciatrice tedesca classe ’00, nella rosa della Savino Del Bene Volley per la stagione 2021-2022; Alessia Mazzaro, centrale classe ’98, in Toscana per l’annata sportiva 2018-2019.

“Mi aspetto una partita nervosa sul piano del gioco – dice coach Gaspari – Novara ha una rosa molto valida. Se recupererà i tanti infortuni diventerà un brutto cliente per tutti»”

9 vittorie e sole 3 sconfitte è il bilancio di inizio stagione della Igor Gorgonzola Novara, appaiata al quarto posto della classifica ad una giornata dal termine del girone d’andata.

La compagine piemontese, dopo aver ceduto nella gara inaugurale contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, è stata capace di vincere tutte le sfide disputate in ambito italiano, inchinandosi solo alla Eurotek UYBA Busto Arsizio e alla Prosecco Doc Imoco Conegliano. L’ultima gara disputata ha visto le zanzare sbancare al tie-break il Pala Megabox di Pesaro trascinate da una Tatiana Tolok da 36 punti, coadiuvata dalle positive Ishikawa (17) e Squarcini (13).

In parallelo al campionato italiano, le piemontesi stanno affrontando anche la Cev Cup, seconda competizione europea per prestigio. Proprio mercoledì le igorine si sono assicurate il passaggio del turno e dunque l’approdo ai Play Off vincendo in tre set la gara di ritorno contro il LKS Commercecon Lodz, bissando il successo per 3-0 ottenuto in terra polacca.

Per quanto riguarda la rosa a disposizione di Lorenzo Bernardi, alla seconda stagione con la Igor Gorgonzola Novara, tante sono le conferme rispetto alla passata annata sportiva, tra tutte quelle dellle registe Bosio e Bartolucci, del tandem dei liberi Fersino e De Nardi, della centrale Bonifacio e delle laterali Akimova e Orthmann. Per rinforzare ulteriormente il proprio roster, il club novarese si è assicurato poi le prestazioni delle due schiacciatrici ex-Firenze Ishikawa e Alsmeier, della centrale campionessa del mondo Aleksic e della russa classe ’03 Tolok. A completamento della squadra, le centrali azzurre Mazzaro e Squarcini, l’ex di turno Villani e l’opposta a stelle e strisce Mims.

Per la sfida della tredicesima giornata, la Igor Gorgonzola Novara dovrebbe scendere in campo con Bosio in regia e Tolok come opposto, le due schiacciatrici Ishikawa e Alsmeier con al centro il duo Aleksic-Bonifacio. Il libero è De Nardi.