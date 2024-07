A un mese dalle Olimpiadi Larissa Iapichino vince la tappa di Parigi della Diamond League

Getting your Trinity Audio player ready...

Un altro successo, dopo l’argento agli europei e in vista delle Olimpiadi, per la fiorentina Larissa Iapichino.

È arrivato allo Stade Sébastien Charléty di Parigi, sede dell’ottava tappa stagionale del massimo circuito internazionale di atletica leggera, la Diamond League, dove l’azzurra ha conquistato il primo posto nel salto in lungo.

Per la classe 2002 si è rivelato decisivo il terzo balzo, con cui è riuscita a mettere a referto la misura di 6,82. Si sono piazzate rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio la bulgara Plamena Mitkova (6,78) e la statunitense Quanesha Burks (6,73).

Per Iapichino, che il 6 agosto salirà sulla pedana dello Stade de France per debuttare ai giochi olimpici, si tratta della quarta vittoria della carriera in Diamond League dopo le tre ottenute lo scorso anno nelle tappe di Roma, Stoccolma e Montecarlo.

“Ero sgonfia, non mi sono piaciuta, ma sono stata brava a venire fuori da una situazione complicata: fare un 6,82 quando non ci si sente benissimo è qualcosa di importante. Vincere una tappa di Diamond League è sempre speciale. È stato emozionante gareggiare a Parigi. Qui la gente vive lo sport in maniera positiva e spero che sia di buon auspicio anche in vista dei Giochi”, è stato il commento dell’azzurra al termine della prova