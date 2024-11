Ancora un successo in Champions League per la Savino Del Bene Scandicci

Getting your Trinity Audio player ready...

Allianz MTV Stuttgart vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25, 22-25, 21-25)

ALLIANZ MTV STUTTGART: Kokselo (L1), Morrissette, Bozic, Stautz, Robinson 1, Reesink (L2), Knollema 9, Martin n.e., Varela Gomez 5, Rivers 17, Veltman 6, Krenickyn.e., Steinhilber, Slacanin n.e., Feistritzer n.e., Segura Palleres 7. All: Bitter K.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2), Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova 1, Ognjenovic 2, Bajema 8, Grazianin.e., Nwakalor n.e., Carol 10, Baijens 6, Antropova 20, Mingardi n.e., Gennarin.e.. All.: Gaspari M.

ARBITRI: Boulanger – Ovuka

SCANDICCI – È ancora vittoria, la seconda in due gare, per la Savino Del Bene Scandicci in Champions League di pallavolo.

A Stoccarda arriva la vittoria in tre set al termine di una partita che ha visto la squadra di coach Marco Gaspari sempre in controllo del gioco.

Come nella partita di una settimana fa, contro le rumene del Cso Voluntari 2005, ottima la regia di Maja Ognjenovic che ha smistato con equilibrio i palloni per le proprie bocche di fuoco. Per la squadra toscana da registrare la ricezione (36 per cento di positiva e 20 per cento di perfetta) e le letture a muro con 8 block realizzati (stesso numero delle padrone di casa). Buonissima prova per Ekaterina Antropova, nominata Mvp dell’incontro, che ha chiuso con 20 punti a referto, frutto di 15 attacchi vincenti, 4 ace e 1 muro. Per l’Allianz Mtv Stuttgart unica in doppia cifra Krystal Rivers. Per l’opposta statunitense sono 17 le segnature in tre set.

Per la prima trasferta europea della stagione coach Marco Gaspari sceglie il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio in diagonale con Antropova, Bajema e Herbots sono le due bande con al centro il duo formato da Carol e Baijens. Il libero è Castillo.

L’Allianz Mtv Stuttgart risponde con Bozic in regia con Rivers da opposto, il tandem di schiacciatrici formato da Knollema e Segura Palleres e al centro la coppia Varela Gomez-Veltman. Il libero è Koskelo.

Primo set Diversamente da quanto successo al debutto europeo, la Savino Del Bene Volley inizia con decisione, portandosi subito avanti di tre lunghezze (1-4). La compagine tedesca non ci sta e, trascinata da una super Rivers, ristabilisce la parità a quota 10. In soccorso della compagine toscana arriva il fondamentale del servizio. Ed è proprio un gran turno dai nove metri di Antropova che regala il break decisivo per la conquista del primo set, che si chiude col punteggio di 17-25.

Secondo set Decisamente più equilibrata la seconda frazione per demerito soprattutto delle ospiti che vedono calare la propria efficienza offensiva. Stoccarda ne approfitta e, poco dopo la metà del set trova un mini allungo che vale il 17-14. Se nel primo tempo era stato un turno al servizio di Antropova ad indirizzare il set, in questo secondo periodo è Baijens che risulta decisiva in battuta. È infatti con la centrale dalla linea dei 9 metri che Herbots e compagne trovano addirittura il vantaggio (18-19) che confermeranno fino a fine set, grazie a Kara Bajema che sigilla la frazione (22-25) con un attacco prima e un muro poi.

Terzo set Nonostante il doppio svantaggio nel punteggio, Stoccarda inizia il terzo set con il piglio giusto, vogliosa di far proseguire la partita. La Savino Del Bene Volley però non molla il colpo e la ritrovata vena offensiva di Antropova regala il primo break del set che vale il 7-10. Coach Bitter stoppa il tempo ed il timeout sortisce gli effetti sperati con Stoccarda che impatta a quota 14. Un ritrovato muro-difesa e una maggiore precisione al servizio (ace per Ognjenovic, Carol e la solita Antropova) però permettono alle Vice Campionesse d’Italia di piazzare un parziale di 8-3 che vale set e partita.