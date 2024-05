Bicincittà 2024, corsa in notturna aspettando il Tour de France

Bicincittà 2024, sabato 25 maggio torna a Firenze, eccezionalmente in notturna, Bicincittà, tradizionale evento, giunto alla 36esima edizione, che Uisp dedica alla bicicletta.

Aspettando il Tour de France, per la prima volta nella storia al via da Firenze il prossimo 29 giugno

Bicincittà organizzato dal Comitato Uisp di Firenze presieduto da Marco Ceccantini in collaborazione con Comune di Firenze, col patrocinio anche di Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze e Museo del ciclismo Gino Bartali presieduto e diretto da Maurizio Bresci.



Alla presentazione alla Piscina Le Pavoniere di Firenze anche Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, Alberto Panizza, presidente di Giglio Amico, Giovanni Buti, responsabile sezione ciclismo Uisp Firenze.



Agli iscritti regalate le maglie ufficiali dell’evento, le maglie saranno gialle, il colore del simbolo del primato del Tour de France.

Il Museo Gino Bartali inoltre mette a disposizione 100 t-shirt del Museo.

Attese dagli organizzatori non meno di 250 persone, “ma potrebbero essere di più visto il grande appeal che il conto alla rovescia del Tour sta creando in città e anche l’opportunità di trascorrere una serata diversa, all’insegna dell’ecologia, della mobilità sostenibile, dello stare insieme, tutti messaggi di cui c’è grande voglia tra le persone”.



Partenza alle 21 al piazzale del Re alle Cascine. Si pedala in direzione centro storico di Firenze toccando quasi subito Piazzale Vittorio Veneto con l’effetto scenico e colorato della grande ruota panoramica e inondati dalla nuova illuminazione a giorno con luci a led varata alcuni mesi fa dal Comune di Firenze. Poi via verso i Lungarni, Porta Romana, il centro storico con i principali monumenti tra cui Duomo e piazza della Signoria, per far ritorno in piazzale del Re dopo poco più di 6 km complessivi. Un festoso sciame giallo quindi ricorderà ai passanti che di lì a un mese partirà la più importante corsa a tappe ciclistica del mondo. Si transita in buona parte del percorso che proprio i corridori professionisti seguiranno per recarsi al punto di partenza ufficiale, il Piazzale Michelangelo.



Bicincittà 2024 si inserisce nelle manifestazioni ufficiali di avvicinamento al Tour ma per Uisp Firenze ci saranno anche vari altri eventi su due ruote, sempre avendo come cardine la filosofia di un ciclismo per tutti e di tutti.

Domenica 26 maggio a Rignano sull’Arno, il giorno dopo Bicincittà, ci sarà il campionato toscano Uisp di corsa su strada.



L’avvicinamento al Tour era iniziato, per Firenze, il 14 gennaio 2024 con il Campionato Nazionale Uisp di Ciclocross organizzato a Rufina e si concluderà il 23 giugno con la GF cicloturistica del Mugello che sarà prova unica italiana del Campionato Nazionale di Cicloturismo.