FIRENZE – Tour de France, 100 giorni al via. Partito countdown a Firenze.

Tour de France, grande festa oggi giovedì 21 marzo a Firenze a 100 giorni esatti dalla partenza del Tour de France il 29 giugno da piazzale Michelangelo. Avviato il countdown ufficiale in piazza della Repubblica. Una giornata di festa. In piazza della Repubblica a Firenze il cronometro è stato scoperto dal sindaco Dario Nardella con il direttore del Tour de France Christian Prudhomme, l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e il presidente Apt Emilia-Romagna Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo.

Briens: “E’ un evento storico, è la prima volta che il Tour parte dall’Italia. Un momento di festa che ci dà l’opportunità per lavorare insieme”. Nardella: “100 giorni esatti dalla partenza del Tour de France da Firenze. Per la prima volta nella sua storia, la più importante corsa ciclistica a livello mondiale ed uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, parte dall’Italia. Il Tour de France sarà il faro acceso sulla bellezza della Toscana, con due miliardi e mezzo di contatti media: avremo 4.500 giornalisti, abbiamo dovuto predisporre tutto il Teatro dell’Opera per ospitare le postazioni stampa, e 196 Paesi del mondo vedranno Firenze e la Toscana”.

Il Grand Départ al via il 29 giugno da Firenze con la prima delle tre tappe italiane (con arrivo a Rimini) che coinvolgeranno anche Emilia-Romagna (Cesenatico-Bologna, 30 giugno) e il Piemonte (Piacenza-Torino, 1 luglio).

Gli eventi della mattinata sono stati aperti dal Corteo storico della Repubblica fiorentina, che con sbandieratori e musici ha sfilato da Palazzo Vecchio a piazza della Repubblica. Arrivati anche 40 giovani atleti della Federazione Ciclistica Italiana e 15 ciclisti con la maglia dell’Eroica.

Gli inni francese e italiano eseguiti dagli studenti del Conservatorio di Musica di Firenze Luigi Cherubini.

Interventi di Davide Cassani ( ex campione di ciclismo ed ex Commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo), Daniele Bennati (ex campione di ciclismo e attuale Commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo), Cordiano Dagnoni (Presidente della Federazione ciclistica italiana).

Sul palco le famiglie dei vincitori toscani del Tour de France Gino Bartali e Gastone Nencini, e degli ex Commissari tecnici della Nazionale di ciclismo Franco Ballerini e Alfredo Martini; interventi degli ex ciclisti Andrea Tafi e Fabiana Luperini.

Alle 19 in piazza Signoria l’illuminazione di Palazzo Vecchio.