Cinque gol alla Primavera per la prima amichevole della Fiorentina

Fiorentina – Fiorentina Primavera 5-2FIORENTINA PRIMO TEMPO

: Christensen; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi; Sottil, Brekalo; Kouame. All.: Palladino

FIORENTINA SECONDO TEMPO: Martinelli; Lucchesi (5’st Baroncellli), Krastev, Kouadi; Amatucci, Infantino, Distefano; Fortini; Caprini, Rubino, Munteanu. All.: Palladino.

FIORENTINA PRIMAVERA: Vannucchi, Turnone, Balbo, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Spaggiari, Evangelista, Maiorana, Presta, Bertolini. Entrati: Fei, Mazzi, Elia, Scuderi, Masoni, Trapani, Bonanno, Deli, Ievoli, Keita, Pisani, Braschi, Leonardelli. All.: Galloppa.

RETI: 33’pt Sottil, 40’pt Mandragora, 6’st Munteanu, 13’st Distefano, 20’st e 34’st Trapani, 29’st Rubino

Prima uscita senza Kean per la Fiorentina di Palladino al Viola Park contro la Primavera Viola. Un test in cui il tecnico non ha utilizzato l’ultimo arrivato Kean e nel quale non ha ancora a disposizione i giocatori che hanno disputato e stanno disputando campionati europei e Copa America.

Una sgambata, insomma, utile per capire le prime risposte ai dettami tattici del tecnico, che nel primo tempo ha schierato i suoi con un 3-4-2-1 con Sottil e Brekalo a supporto di Kouame.

La prima frazione si è sbloccata nel finale con le due reti di Sottil e Mandragora, Kayode ha colto un clamoroso palo. Più equilibrio nella ripresa. Munteanu e Distefano arrotondano il punteggio per la prima squadra, poi la doppietta di Trapani rende più mite il passivo dei più giovani. Di Rubino il quinto gol dei viola di Palladino.

Prossimo test giovedì (19 luglio) alle 20 al Viola Park contro la Reggiana, prima della partenza