“Diversità non conciliabile di vedute”, Savino Del Bene Volley esonera coach Antiga

SCANDICCI – Due vittorie in due partite, l’ultima delle quali nel derby con il Bisonte Firenze. Non sono bastati a salvare la panchina di coach Stéphane Antiga, che è stato esonerato dalla società Savino Del Bene Volley Scandicci, per “una diversità non conciliabile di vedute”.

La società ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale nella mattinata del 15 ottobre: “Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra”.

“Desideriamo esprimere a Stéphane Antiga – conclude la nota – il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto. A lui va il nostro più sentito augurio per il proseguimento della sua carriera professionale”.