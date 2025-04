Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo la ‘fuga’ di Kean in Francia e i tanti Dodò operato d’urgenza di appendicite: altra tegola sulla Fiorentinadi questa stagione (quella del malore in campo per Dodò operato d’urgenza di appendicite: altra tegola sulla Fiorentina che potrebbe averne concluso la carriera) nuova tegola sulla Fiorentina.

Nel pomeriggio di ieri (25 aprile) il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson, per tutti Dodò, è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza di appendicectomia laparoscopica in urgenza. La procedura chirurgica, resasi necessaria per il quadro clinico sviluppato nelle prime ore del mattino, è perfettamente riuscita.

Le prossime informazioni saranno fornite al momento della dimissione del calciatore dall’ospedale.

Salterà sicuramente la gara di domenica con l’Empoli, rischia anche la Conference con il Betis e il match con la Roma.