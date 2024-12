Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Edoardo Bove ai compagni viola: “Ricominciate a giocare”

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha ripreso ad allenarsi per il match di Coppa Italia con Empoli di mercoledì 4 dicembre. E’ stato lo stesso Edoardo Bove ricoverato all’ospedale di Careggi a sollecitare i compagni a tornare in campo in videochiamata.

La stessa Fiorentina informa che “viste le notizie rassicuranti” e “dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì.

Il presidente Commisso è in costante contatto con la dirigenza viola e la famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui”.

Martedì 3 dicembre la rifinitura. Dodo: ”Bravo fratello mio, tornerai più forte di prima. Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria in ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterci la tua gioia e il tuo bel calcio”. Lautaro Martinez, attaccante Inter: “Abbiamo vissuto il malore di Bove con tanta preoccupazione, è stato un momento brutto. Per noi dell’Inter la partita è finita lì, conta la salute di Edoardo”. Empoli, con la vicepresidente e ad Rebecca Corsi: “Ci siamo subito messi in contatto con la Fiorentina per capire la situazione ed esprimere vicinanza, dando la nostra disponibilità per un eventuale rinvio della gara qualora non si fosse potuto giocare. Le condizioni del ragazzo sono apparse in miglioramento e dopo aver parlato con i dirigenti viola siamo ben felici di aver appreso che la gara di mercoledì si possa giocare come da calendario. Questo significa che Bove sta meglio e il peggio è alle spalle. E questa è la cosa più importante”. Il ct della Nazionale Luciano Spalletti: “A Edoardo Bove il nostro affetto e amore verso il calcio, verso tutto quello che si può pensare vedendo certe immagini. Gli mandiamo un caro saluto”.

Edoardo Bove, di Roma, alla Fiorentina in prestito dalla Roma. Il sindaco di Roma Gualtieri ha telefonato a Giovanni Bove, padre di Edoardo. Gualtieri ha espresso al signor Bove il sollievo personale e di tutta l’amministrazione capitolina per il miglioramento delle condizioni del ragazzo e lo ha pregato di estendere ad Edoardo l’abbraccio caloroso di tutta la città.

E a Bove il messaggio “di vicinanza e forza” della sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Vogliamo rivedere Edoardo di nuovo con quel meraviglioso sorriso e con quella determinazione che ha tra i suoi compagni di squadra”. La sindaca è sempre in contatto sia con la Fiorentina che con l’ospedale di Careggi.

Ed è un abbraccio corale di grande affetto per il giovane calciatore, non solo del mondo dello sport.

“Grazie Firenze. Ti abbiamo scelto pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità tangibile. Grazie Roma che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi ha sudato la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere e così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie a Emilio Butragueno che in nome e per il Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima”. Così sui social Diego Tavano, procuratore di Edoardo Bove.