Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – Fabbri vince anche in Ungheria: decima vittoria over 22 metri.

Leo Fabbri vince anche in Ungheria. Decima vittoria in dieci gare per il campione di Bagno a Ripoli. Dieci vittorie tutte oltre 22 metri nel getto del peso per il recordman italiano con 22.95 e con un un 22.90 messo a segno pochi giorni fa in Trentino.

Fabbri, oro europeo 2024 e vicecampione del mondo 2023, nonché bronzo mondiale indoor 2024, ha messo a segno 22.43 a Szekesfehervar nella tappa Gold del Continental tour.

Leo Fabbri: “Mi aspettavo qualcosa di meglio. Era molto caldo e sentivo le gambe stanche dopo la gara di sabato. Punto tutto su Parigi, dopo aver mancato la finale di Tokyo per dieci centimetri: stavolta sono motivatissimo e sento che sarà diverso”.

Alle Olimpiadi di Parigi il 3 agosto 2024 è il giorno della finale del peso.

Ma prima il campione toscano, Aeronautica, allenato da Paolo Dal Soglio, è atteso a Londra in Diamond League il 20 luglio.

Leo Fabbri si presenta con 10 gare ben oltre i ventidue metri in poco più di due mesi.

Dieci vittorie in dieci competizioni, primo posto anche in Ungheria con 22.43 al sesto e ultimo lancio, dopo 22.22 metri alla quarta prova. Secondo. lo statunitense Jordan Geist (21.72), poi il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (terzo con 21.59) e il neozelandese Tom Walsh (quarto con 21.33).