Fiorentina ad Atene, 10mila tifosi al seguito. Franchi sold out

Fiorentina ad Atene, seduta di rifinitura martedì 28 maggio mattina sul campo dello stadio Agia Sofia, casa di Aek, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano alla vigilia della finalissima di Uefa Conference League con Olympiacos di scena mercoledì 29 maggio alle ore 21.

Diretta tv anche in chiaro su Tv8.

Seconda finale di Conference League consecutiva per la Fiorentina.

Diecimila tifosi viola ad Atene. E Firenze è pronta a tifare con tanti maxischermi in città. E con uno stadio Franchi con maxischermo tutto esaurito per seguire la finalissima. In migliaia anche al Viola Park.

La Fiorentina è arrivata in Grecia lunedì 27 maggio con partenza da Peretola dopo la rifinitura al Viola Park. Con il direttore sportivo Pradè e il direttore tecnico Burdisso, mentre il presidente Rocco Commisso è atteso dagli Stati Uniti.

Prima della rifinitura di martedì 28 maggio Vincenzo Italiano ha tenuto un lungo discorso alla squadra radunata in cerchio sul campo, poi una sessione soft.

Vincenzo Italiano ai canali ufficiali Uefa: “Siamo molto orgogliosi. Tutti sono felicissimi. Abbiamo giocato una competizione europea per due anni consecutivi ed entrambe le volte siamo arrivati ​​alla finale. È una grande gioia ed è l’accumulo di duro lavoro in tre anni meravigliosi.

La scorsa stagione abbiamo fatto un viaggio fantastico, anche se il finale non è stato così bello. Quest’anno lo abbiamo ripetuto, il che non è stato facile. Cercheremo di fare il massimo perché la Fiorentina non vince un trofeo da tanti anni. Abbiamo un’altra opportunità. Spero che i nostri sforzi, il nostro duro lavoro, tutta l’attenzione dettagliata che abbiamo dedicato a questa competizione ci portino la ciliegina sulla torta.

Ci troveremo di fronte ad avversari difficili. Per loro sarà una partita casalinga. Certo, non è il loro stadio, ma giocheranno comunque nella loro città. Penso che questo aumenterà la sfida per noi. Una volta che entri in campo, però, una volta che l’arbitro inizia la partita e tu sei lì, tutto il resto passa in secondo piano. Dovremo concentrarci solo per battere un avversario che secondo me ha qualità, capacità e cercheremo, come sempre, di ottenere il massimo dalla partita. La mia prima preoccupazione riguarda la squadra e i ragazzi. Sarebbe una grande ricompensa per loro, per tutto quello che hanno fatto nelle ultime due stagioni in questa competizione. La Fiorentina naviga nella metà alta della classifica ormai da tre anni. Continuiamo a fare bene nella Conference League e onoriamo un grande torneo”.

Il Comune di Firenze rende noto, per quanto concerne la partita con maxischermo allo stadio Franchi che per consentire l’arrivo dei partecipanti all’iniziativa, “su richiesta dell’ACF Fiorentina e secondo le indicazioni della Questura, sono stati predisposti provvedimenti nella zona”.

Mercoledì 29 maggio dalle 15 divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e viale tranne il controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), viale Nervi, viale Valcareggi (eccetto controviale), in piazzale Campioni del ’56. Sempre dalle 15 scatteranno anche divieti di transito via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio) e viale Fanti (nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53) con deroga per i mezzi di polizia e di soccorso, i veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili. Prevista inoltre la chiusura di viale dei Mille (da viale Fanti a via Frusa), viale Fanti (da largo Gennarelli a viale Nervi eccetto controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), via Duprè, via Mameli, viale Fanti (tra viale Nervi e via Calatafimi sulla corsia con provenienza da quest’ultima), viale Nervi e viale Valcareggi (deroga per mezzi di soccorso e polizia, veicoli diretti ai passi carrabili, mezzi autorizzati). Ancora divieti di transito in viale Paoli (fino a via Lungo l’Affrico compreso il controviale), piazzale Campioni del ’56 e piazzale Campioni del ’69.