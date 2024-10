Fiorentina, Adli e Kean affondano The New Saints all’esordio in Conference League

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – The New Saints 2-0

FIORENTINA (4-2-3-1)

: Terracciano; Kayode (58′ Dodò), Moreno, Biraghi, Parisi; Mandragora (44′ Richardson), Adli (83′ Cataldi); Ikoné, Beltran (58′ Kean), Sottil (58′ Gudmundsson), Kouamé. A disposizione: Martinelli, De Gea, Bove, Gosens, Colpani, Kouadio, Baroncelli. Allenatore: Palladino

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Bodenham, Redmond (82′ Brobbel); Clark (67′ McManus), Smith, Williams; Bradley (61′ Marshall), Wilson (82′ Cieslewicz), Hoiden. A disposizione: Edwards, Pask, Hudson, Baker, Canavan, Woollam, Jones. Allenatore: Harrison

ARBITRO: Gishamer (Austria)

RETI: 65′ Adli, 68′ Kean

NOTE: Ammoniti Williams, Kouamé

FIRENZE – Esordio da tre punti per la Fiorentina in Conference League contro i gallesi The New Saints.

Partita dominata dai viola, in campo con molte riserve anche per rifiatare in vista delle prossime sfide di campionato, ma la squadra di casa fatica a sbloccare la partita.

Nel primo tempo è il portiere Roberts protagonista e quando non arriva il portiere ci pensa il palo a fermare Mandragora, che nell’occasione si infortuna lasciando spazio a Richardson.

Ripresa sempre in mano ai viola e gara che si sblocca con Adli servito da Ikonè e con un velo di Kouamè. Partita chiusa quattro minuti dopo con Kean che ribadisce in rete la respinta di Roberts su un gran tiro teso di Moreno parato dal portiere. La Fiorentina potrebbe anche triplicare, ancora con Kean, ma è ancora Roberts a dire no.

Prossimo appuntamento in Conference League il 24 ottobre in Svizzera con il San Gallo. Domenica 6 ottobre, invece, al Franchi arriva il Milan.