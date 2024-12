Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Cagliari, Nicola: “A Firenze in campo con coraggio”

Fiorentina-Cagliari domenica 8 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per la quindicesima giornata di serie A diretta da Marco Piccinini della sezione di Forlì

Gli assistenti di Piccinini sono Ciro Carbone della sezione di Napoli e Giorgio Peretti della sezione di Verona, quarto ufficiale Antonio Rapuano (Rimini). Al Var per Fiorentina-Cagliari saranno presenti Marco Serra della sezione di Torino e assistente Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Fiorentina di Raffaele Palladino torna in campo nel campionato di serie A dopo la partita con l’Inter sospesa al 17esimo in cui Edoardo Bove ha avuto un malore.

Fiorentina reduce da sette vittorie consecutive e dal ko in Coppa Italia con l’Empoli.

Davide Nicola, che la scorsa stagione portò l’Empoli alla salvezza in serie A last minute, su Bove: “Quando sono iniziate ad arrivare le prime notizie confortanti è stato un grandissimo sospiro di sollievo, un piacere immenso per la persona.

Da questo momento in poi ridondare ciò che è accaduto ad Edoardo credo sia ingiusto, non gli faccia bene. Ora sta meglio con le persone che gli stanno più vicine, con i medici, sarà lui a decidere il suo percorso”.

Sulla partita: “La Fiorentina è una squadra che va a punti da 9 gare, arriva da 7 vittorie consecutive in campionato. Non può essere un caso ovviamente: ha un mix che funziona alla perfezione. È una squadra molto qualitativa, con un’identità di gioco precisa. Sta performando sia nel gruppo che nei singoli: Kean, De Gea, Adli, costituiscono una cerniera centrale di esperienza e qualità.

Sono una squadra dinamica. Noi dovremo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista: con coraggio, portando il nostro gioco, le nostre idee, bravi a far ancora meglio ciò che abbia migliorato”.

Palladino: “Siamo concentrati sulla partita. Vogliamo fare un’ottima prestazione e portare punti a casa, perché vogliamo riscattarci dall’eliminazione in Coppa Italia. Per noi è stata una settimana difficile, ma la cosa importante è che Edo stia bene e sarà presto con noi. Dovremo mantenere alta la concentrazione per tutti i 90′, contro l’Empoli abbiamo avuto alcune disattenzioni che non possiamo permetterci. Affrontiamo una squadra in salute e che sta bene, sfrutterà ogni minimo nostro errore”.