FIRENZE – Edoardo Bove sta meglio: il giocatore viola ha lasciato terapia intensiva.

Edoardo Bove sta meglio, il giocatore della Fiorentina colpito da malore durante la partita Fiorentina- Inter di domenica 1 dicembre è uscito dal reparto terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze.

“Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. E’ nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore”, le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, a Mediaset prima dell’inizio di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, vinta ai rigori dall’Empoli, che accede ai quarti di finale.

Partita al Franchi dedicata al centrocampista viola, 22 anni, con cori e striscioni dei tifosi tutti per lui.

Raffaele Palladino, tecnico Fiorentina dopo il ko con Empoli: “Inevitabile avere un contraccolpo dopo aver vissuto una situazione come quella di Edoardo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Peccato essere usciti, tenevamo alla competizione, ma stavolta la gara è sembrata stregata. Abbiamo pagato le minime disattenzioni, e non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni create. Ci dispiace, volevamo passare il turno, era un obiettivo importante. Ovviamente qualcosa ci ha condizionato oggi in campo. Specie nel primo tempo abbiamo sbagliato molte cose che di solito non falliamo”.

Edoardo Bove dal letto in ospedale ha seguito il ritorno in campo dei suoi compagni, da lui stesso sollecitati a riprendere a giocare. Proseguono fare accertamenti per scoprire le cause di quanto accaduto.