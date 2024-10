Fiorentina e Pistoia basket: presidenti insieme allo stadio Franchi

In collaborazione con Estra – Insieme per una vita sostenibile è stato organizzato un incontro fra il presidente di Estra Pistoia Basket Ron Rowan e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Fiorentina e Pistoia basket, scambio di maglie tra i presidenti Rocco Commisso e Ron Rowan in occasione della partita di Conference League Fiorentina – The New Saints vinta dalla squadra viola guidata da Palladino andata in scena allo stadio Franchi di Firenze.

Una occasione importante, sottolinea la società di basket, per far conoscere due imprenditori americani che hanno deciso di investire nello sport in Toscana in due realtà di serie A e che si sono scambiati idee ed impressioni su come sta andando la loro avventura da presidenti