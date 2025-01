Fiorentina femminile ko nella finale di Supercoppa con la Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Roma 1-3FIORENTINA

Fiskerstrand; Filangeri (75′ Erzen), Georgieva (75′ Ballisager), Faerge (84′ Longo); Tortelli, Bredgaard (46′ Catena), Severini; Snerle (56′ Curmark); Janogy; Boquete, Bonfantini. Allenatore: De la Fuente

ROMA: Kresche; Minami, Linari, Kumagai, Giugliano, Haavi, Glionna (82′ Aigbogun), Hanshaw, Greggi, Thogersen (83′ Bandini) Giacinti (93′ Corelli). Allenatore: Spugna.

RETI: 16′ Glionna, 60′ Janogy, 62′ Giacinti, 94′ Corelli

LA SPEZIA – Si è giocata alla Spezia la Supercoppa Femminile tra Fiorentina e Roma. Ad aggiudicarsi il trofeo le campionesse d’Italia giallorosse

Viola vicine al vantaggio con una giocata di Bonfantini al 13′ sugli sviluppi di un pallone recuperato da Severini. Sul capovolgimento di fronte Filangeri viene ammonita. Al 16′ Roma avanti con Glionna che dal limite trova l’angolo giusto dopo un rimpallo da calcio d’angolo. Prima ammonita in casa Roma è Minami che blocca una possibile ripartenza viola in maniera irregolare al 21′. Viola vicine al pareggio con la punizione di Bredgaard deviata sopra la traversa dalla difesa giallorossa. Ancora la squadra di De La Fuente in pressione con Bonfatini su invito di Janogy va a un soffio dall’1-1 al 29. Il primo tempo si chiude con la Roma avanti 1-0. In apertura di ripresa dentro Catena al posto di Bredgaard. Al 60′ Janogy pareggia con un sinistro ad incrociare. Dura appena 2′ l’equilibrio perchè Giacinti di testa riporta avanti la Roma. La viola ci prova fino alla fine, ma in contropiede Corelli chiude la sfida per 3-1.