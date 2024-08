Fiorentina, Gudmunsson si presenta: “Ho scelto con forza i viola e mister Palladino”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’attacco della Fiorentina è da doppia cifra. Almeno sulla carta.

L’arrivo nei viola di serie A di Albert Gudmunsson dovrebbe garantire quello che, almeno dai tempi di Vlahovic, è mancato alla squadra viola. E dare anche qualcosa di più agli schemi di Raffaele Palladino, che ha esordito sulla panchina della Fiorentina con un pareggio in casa della neopromossa Parma, con la rete di un difensore, Biraghi, su punizione.

Gudmusson arriva dal Genoa, che in estate si è privato dei due bomber dello scorso anno, con la formula del prestito oneroso con diritto di opzione.

L’islandese è un classe 1997: nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’Az Alkmaar e del Psv Eindhoven, club con il quale ha vinto un campionato Ooandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della nazionale maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol.

Il 20 agosto la presentazione ufficiale al Viola Park, che ha confermato le ambizioni del giocatore, salito di un gradino nella scala del calcio nazionale, per approdare a una formazione che disputa le coppe europee (il 22 agosto il preliminare di Conference League contro la Puskas Academy).

“Ho scelto con forza la Fiorentina – si presenta il calciatore – Sono carico per questa nuova avventura. Una nuova società con grandi ambizioni per arrivare in alto. Voglio essere a disposizione il prima possibile, sono fiero dei 100 gol segnati tra i professionisti, ma non è questo l’obiettivo. Il mio compito è rendere al massimo in campo per la squadra”.

“Il mister è giovane ed ambizioso e ha dimostrato tanto a Monza – ha spiegato il nuovo esterno offensivo viola – Uno dei motivi per cui sono qui è anche la sua energia e le sue idee su come si gioca a calcio”

“Mi piace mantenere il ritmo alto in campo – ha concluso – Mettere gli avversari in difficoltà con la mia velocità, certo il gol è importante, ma è bello anche dare la gioia di un assist vincente“.

Gudmunsson ha escluso problemi fisici: “Ho un piccolo problemino al polpaccio – dice – ma sto recuperando. Non vedo l’ora di essere al più presto in campo e dare il mio apporto alla squadra, penso prima della sosta”.