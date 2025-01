Fiorentina, non basta Kean. Con il Torino finisce 1-1

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Torino 1-1FIORENTINA (4-2-3-1)

: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Madragora (76 Sottil); Colpani (90′ Kouamé), Gudmundsson (76 ‘Beltran), Folorunsho; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Valentini, Parisi, Richardson, Harder. Allenatore: Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Coco, Sosa (st 17′ Masina); Ricci, Tameze (st 12′ Gineitis); Lazaro, Vlasic (st 12′ Njie), Karamoh (st 40′ Pedersen); Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dalla Vecchia, Yesin, Sanabria. Allenatore: Godinho (Vanoli squalificato)

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Vecchi e Raspollini)

RETI: 38′ Kean, 70′ Gineitis

NOTE: Espulso Dembelè al 33′. Ammoniti Dembelè, Kean, Njie, Gosens, Folorunsho

FIRENZE – Rimanda ancora una volta l’appuntamento con il ritorno alla vittoria la Fiorentina di Palladino.

I viola perdono una grandissima occasione per i tre punti. In una gara non certo emozionante prima il Torino rimane in dieci per l’espulsione di Dembelè, poi va sotto per il gol di Kean che interviene sulla ribattuta di Milinkovic Savic sulla mezza rovesciata di Colpani.

La partita sembra chiusa già qui e invece il Torino con il tempo trova spazi e modi per colpire dalle parti di De Gea. Milinkovic Savic dice no al tiro di Kean, poi prima della fine del tempo Coco coglie una clamorosa traversa che è un campanello d’allarme per i viola.

Nella ripresa poche o pochissime le conclusioni. Njie sbaglia, Gineitis no ed è 1-1.

Si attendono rinforzi dal mercato invernale.